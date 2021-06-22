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Астрологічний прогноз на 22 червня

Астрологічний прогноз на 22 червня

Getty Images

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішна місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: час рішучих вчинків — як у професійному, так і особистому житті, проте займатися потрібно тільки старими справами — від нових краще відмовитися.

Символ дня: колесо або змія, яка ковтає свій хвіст.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 4.

Колір дня: синій, волошковий, сапфіровий.

Камені дня: рубін, червоний опал.

За яку частину тіла відповідає: кровоносна система.

Слова дня: подолання негативних життєвих факторів.

Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.

Містика дня: можна — і треба — опрацьовувати свою карму, роблячи добрі справи, і гадати на рунах.

Табу дня: не можна вирушати в подорожі і здійснювати великі фінансові угоди.

Які люди народжуються в цей день: непересічні і творчі люди, які мають неймовірний талант — як правило, обирають професію художників і музикантів.

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