Астрологічний прогноз на 22 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішна місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: час рішучих вчинків — як у професійному, так і особистому житті, проте займатися потрібно тільки старими справами — від нових краще відмовитися.

Символ дня: колесо або змія, яка ковтає свій хвіст.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 4.

Колір дня: синій, волошковий, сапфіровий.

Камені дня: рубін, червоний опал.

За яку частину тіла відповідає: кровоносна система.

Слова дня: подолання негативних життєвих факторів.

Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.

Містика дня: можна — і треба — опрацьовувати свою карму, роблячи добрі справи, і гадати на рунах.

Табу дня: не можна вирушати в подорожі і здійснювати великі фінансові угоди.

Які люди народжуються в цей день: непересічні і творчі люди, які мають неймовірний талант — як правило, обирають професію художників і музикантів.

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