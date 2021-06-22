Астрологический прогноз на 22 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: время решительных поступков – как в профессиональной, так и личной жизни, однако заниматься нужно только старыми делами – от новых лучше отказаться.

Символ дня: колесо или змея, глотающая свой хвост.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 4.

Цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.

Камни дня: рубин, красный опал.

За какую часть тела отвечает: кровеносная система.

Слова дня: преодоление негативных жизненных факторов.

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Мистика дня: можно – и нужно – прорабатывать свою карму, делая добрые дела, и гадать на рунах.

Табу дня: нельзя отправляться в путешествия и совершать крупные финансовые сделки.

Какие люди рождаются в этот день: незаурядные и творческие люди, обладающие невероятными талантами – как правило, выбирают профессию художников и музыкантов.

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