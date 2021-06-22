Астрологический прогноз на 22 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: время решительных поступков – как в профессиональной, так и личной жизни, однако заниматься нужно только старыми делами – от новых лучше отказаться.
Символ дня: колесо или змея, глотающая свой хвост.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 4.
Цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.
Камни дня: рубин, красный опал.
За какую часть тела отвечает: кровеносная система.
Слова дня: преодоление негативных жизненных факторов.
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Мистика дня: можно – и нужно – прорабатывать свою карму, делая добрые дела, и гадать на рунах.
Табу дня: нельзя отправляться в путешествия и совершать крупные финансовые сделки.
Какие люди рождаются в этот день: незаурядные и творческие люди, обладающие невероятными талантами – как правило, выбирают профессию художников и музыкантов.
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