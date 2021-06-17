Синоптик рассказала, когда в Украину придет жара выше +30°

В Киеве в течение следующей недели днем будет 27-32°.

Жара, которая сейчас царит во многих странах Западной и Центральной Европы, с понедельника, 21 июня, начнет перемещаться в восточном направлении и доберется до Украины.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Поэтому, по ее прогнозу, следующая неделя в Украине обещает быть горячей — температура воздуха прогреется до 30° и выше.

Троица, 21 июня, будет в Украине еще с умеренной жарой, с периодическими дождями в южных, западных и центральных регионах, а со вторника осадки отступят, а температура будет подниматься выше 30°.

Так, в Укргидрометцентре сообщили, что 22-23 июня в Украине будет сухо, лишь в Карпатском регионе отдельные небольшие дожди с грозами. Температур а ночью 13-19°, днем 27-33°.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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