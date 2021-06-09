Троица 2021: когда и как праздновать Зеленые святки

Праздник объединяет славу Пресвятой Троицы (Отца, Сына и Духа Святого) и славу Духа Святого, сошедшего на апостолов.

Троица — один из самых крупных и почитаемых праздников христианского мира. Празднуется от 2 века н.э.

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Троица прославляет Бога единого в трех лицах, как Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Духа Святого. Праздник объединяет славу Пресвятой Троицы (Отца, Сына и Духа Святого) и славу Духа Святого, сошедшего на апостолов.

Этот праздник рассказов о Боге на всех языках мира. Троица — одна из главных тайн сути Бога.

Когда праздник Троицы

Троица (Зеленое воскресенье, день Святой Троицы) в 2021 году приходится на 20 июня. Дата ежегодно меняется потому, что день Святой Троицы связан с Пасхой. Именно на 50 день после Пасхи состоялось схождение Святого Духа на апостолов, как и завещал Иисус Христос. Именно поэтому каноническое (официальное церковное) название праздника Троицы — Пятидесятница.

Главная каноническая икона праздника — не Троица, а икона Пятидесятницы, на которой на 12 апостолов сходит Дух Святой в виде огня, после чего каждый из апостолов начал говорить на языке, которого до этого никогда не знал.

О чем Троица, история праздника

До явления Иисуса Христа люди знали только Бога-Отца.

Когда Христос умер на кресте и воскрес на Пасху, люди поняли, что это был Бог-Сын. А на Троицу (Пятидесятницу) людям было явлено Духа Святого — третью ипостась Бога. Произошло это по завещанию Иисуса Христа, которой обещал ученикам: когда Он их оставит, появится Дух Святой, для того, чтобы утешать. "Дух Святой от Отца Моего возьмет и возвестит вам!"

Пятидесятница считается праздником рассказов о Боге на всех языках мира, потому что именно в этот день апостолы начали говорить на иных языках, которых раньше не знали. Это умение дано было апостолам для того, чтобы они разошлись миром и проповедовали Евангелие. И так ярко и интересно проповедовали, чтобы у тех, кто слышал эту проповедь, сердце становилось теплым и открытым Богу.

История названия праздника Зеленой недели

Зелень на Троицу символизирует силу Животворящего Духа, красочности мира, который даровал нам Бог. Именно поэтому в народе закрепилось название "зеленое воскресенье". Еще от 2 века н.э. на Троицу храмы и дома украшаются зелеными ветвями деревьев. Ветви символизирует, что Святой Дух дает жизнь всему созданному Богом.

Суббота накануне Троицы (Зеленого воскресенья), называлась клечальной. Тогда хозяйки украшали дома клечанием — зелеными ветвями деревьев. Ветви втыкали в крышу, на воротах, возле окон, за иконы. Пол в доме устилали душистыми травами: осокой, любистком, мятой, пижмой, аиром. В древности по клечание ехал в лес старший из рода. Со времен язычества считалось, что на деревьях живут души умерших родных. Традиция почитания умерших в этот день гармонично интегрировалась в христианство.

Суббота перед Зеленым воскресеньем, или Троицей — названа родительской субботой, когда читаются особые молитвы за умерших, а в храм несут панихиду.

Как праздновать Троицу (Зеленое воскресенье)

Еще с пятницы хозяйки украшают дома зелеными ветками деревьев, а служители — церковь. В субботу в храм несут панихиду (хлеб, муку, масло, печенье и т.д.), заказывают молитвы за умерших родных и близких. В субботу или в воскресенье желательно исповедоваться, а в воскресенье — причаститься, потому что причастие по большим праздникам — особое благословение.

На вечерней службе в воскресенье на Троицу начинается празднование дня Святого Духа. Верующие на коленях читают трогательные молитвы святого Василия Великого. В этих молитвах исповедуют грехи перед Богом и просят милости ради великой жертвы Сына Божьего — дарить Дух Святой. А еще молятся за умерших братьев и сестер, которых Господь удерживает рядом с Собой.

В этот день нельзя ссориться, обижаться, злиться. Нужно уделить внимание своим родным и близким, простить старые обиды.

Молитвы Троице

В молитвах можно обращаться как к Богу-Отцу, так к Богу-Сыну, так и к Богу-Духу Святому. Молитва одного из них автоматически является молитвой к другим лицам, ибо Троица — едина.

Древняя молитва Троице: "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас!"

А еще молитвой к Троице считается молитва "Отче наш", которая заканчивается словами "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа".

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