В Украину идет пик холода и новое нашествие непогоды: синоптики назвали дату, до когда будет "штормить"

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 30 мая

В конце мая украинцам придется снова достать теплые вещи и зонтики, ведь синоптики прогнозируют штормовой ветер, дожди и существенное снижение температуры почти по всей стране.

В частности, 30-31 мая в большинстве областей Украины ожидается низкая температура воздуха, сообщает синоптик Наталья Диденко.

«В течение дня предполагается и в субботу, и в воскресенье лишь +12+17 градусов, в западных областях немного теплее, +19+23, на Закарпатье до +24 градусов. Особенно холодно будет днем в воскресенье на Житомирщине, Киевщине, Черкасщине, Винницкой, Ровенской области — лишь +10+13 градусов», — отмечает Диденко.

В то же время синоптик отмечает, что повсюду будет преобладать влажная погода с периодическими дождями, и только на западе 30 мая пройдет без осадков. Порывистый северо-западный ветер в воскресенье наконец утихнет.

По прогнозу главы Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя, 30 мая будет «пик холода»: ночью температура воздуха составит от +4 до +9 градусов тепла, днем столбики термометров не поднимутся выше отметок +12…+17 градусов тепла.

«Высокое весеннее солнце активизирует конвективные процессы, а это — грозы и связанные с ними опасные явления: град и порывистый ветер 15-20 м/с», — предупреждает Постригань.

В то же время синоптик отмечает, что в последний день календарной весны, в воскресенье, погода начнет улучшаться. Несмотря на локальные кратковременные дожди, днем столбики термометров поднимутся до +14…+19 градусов тепла. Однако ночь все еще будет оставаться прохладной — температура воздуха будет колебаться в пределах от +5 до +10 градусов выше нуля.

Согласно информации от Укргидрометцентра, 30 мая в стране будет наблюдаться переменная облачность. На юге и востоке ожидаются непродолжительные дожди, которые в дневные часы местами будут сопровождаться грозами, хотя в ночное время на востоке, как и на Закарпатье, существенных осадков не предвидится.

Ветер в основном будет иметь северо-западное направление и скорость 5-10 м/с, однако днем в юго-западных регионах страны возможны сильные порывы до 15-20 м/с.

Ночью на большинстве территорий столбики термометров покажут от +4 до +9 градусов тепла, а днем воздух прогреется лишь до +16 градусов. Значительно теплее погода будет в западной части страны: там ночные показатели будут колебаться в пределах +8…+13 градусов, днем ожидается +17…+22 градуса, а на Закарпатье воздух прогреется до комфортных +24 градусов.

Погода в Украине 30 мая / © Укргидрометцентр

Ранее метерологи отметили, что самая холодная зима за 15 лет в Украине не обещает автоматически жаркого лета из-за климатических изменений и начала влияния Эль-Ниньо, поэтому украинские ученые призывают не паниковать относительно экстремальной жары.

