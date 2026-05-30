Румыния просит НАТО усилить ПВО после падения дрона

Флаг Румынии / © pixabay.com

Реклама

Румыния официально обратится в НАТО с просьбой ускорить поставки средств противовоздушной обороны после того, как российский беспилотник упал на жилой дом в Галаце вблизи границы с Украиной.

Об этом заявила министерша иностранных дел Румынии Оана Тойу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как отмечает издание, российский дрон в ночь на 29 мая вошел в воздушное пространство Румынии и врезался в крышу многоквартирного дома в Галаке.

Реклама

В результате удара произошел пожар, два человека получили легкие ранения.

По данным Минобороны Румынии, беспилотник пересек украинское воздушное пространство во время атаки РФ по гражданским объектам Украины.

Глава МИД Румынии назвала инцидент «неприемлемым и откровенным нарушением нашего воздушного пространства».

По ее словам, главнокомандующий НАТО генерал Алексус Гринкевич поддержал предварительные предложения Бухареста по перемещению военной техники, а теперь Румыния просит ускорить эти поставки.

Реклама

В то же время, применять статью 4 договора НАТО о срочных консультациях страна пока не планирует.

«У нас есть подтверждение, что это российский беспилотник», — подчеркнула Оана Тойу.

Во время инцидента Румыния поднимала в воздух два истребителя F-16, однако дрон не был сбит из-за риска для гражданского населения над жилой застройкой.

НАТО оценивает возможности усиления румынской ПВО. В частности, речь идет о передаче под командование Альянса румынской системы борьбы с дронами MEROPS.

Реклама

Временный премьер-министр Румынии Илье Боложан уточнил, что страна просит у партнеров специализированные радары для обнаружения низковысотных целей.

После инцидента Бухарест также принял дипломатические меры: МИД вызвал посла РФ, Румыния закрывает генеральное консульство России в Констанце, а российский генконсул будет выслан из страны.

Президент Румынии Никусор Дан подтвердил это решение.

В ответ спикер МИД РФ Мария Захарова пригрозила Бухаресту «ответом», а заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что странам ЕС «нужно замолчать по этому вопросу».

Реклама

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что российская агрессия «пересекла еще один предел».

Ранее сообщалось, что Россия готовит гибридные и физические атаки на газопроводы и электросети в Балтийском и Северном морях.

Мы ранее информировали, что российский БпЛА, попавший в дом в Румынии, мог изменить курс из-за поражения силами ПВО Украины.

Новости партнеров