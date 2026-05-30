Астрология
Астрологический прогноз на 30 мая
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: активизируются силы зла, которые негативно влияют на нашу психику и подталкивают его к неблаговидным поступкам. Не стоит начинать работу над новыми — даже домашними — делами, выходить из дома и общаться с неадекватными людьми
Символ дня: Змей-искуситель.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: алый, красный.
Счастливые камни дня: агат, изумруд.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, непродолжительны, но это не значит, что их можно игнорировать.
Питание дня: от мяса и грибов нужно отказаться, вообще желательно придерживаться диеты, которая нормализует пищеварение.
Стрижка дня: ля стрижки день неблагоприятен, поэтому лучше не посещать салоны красоты
Дачные работы дня: растения нуждаются в усиленном поливе и подкормке.
Магия и мистика дня: рекомендуется изучать духовную и эзотерическую литературу, в которой удастся найти для себя новую — и важную — информацию.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — они указывают на проблему, которую предстоит решить.
Табу дня: нельзя ни с кем ссориться и конфликтовать — под запретом находится любая агрессия.
Цитата дня: «Если вы откажетесь от своей мечты, то что останется?» (Джим Керри).
