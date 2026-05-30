Магнитная буря 30 мая: какой будет ее активность

Магнитная буря / © Associated Press

В субботу, 30 мая, специалисты фиксируют магнитную бурю зеленого уровня — с К-индексом 3. Это слабая геомагнитная активность.

Об этом сообщили портал meteoagent и Британская геологическая служба.

По данным ученых, в последние дни наблюдалось несколько небольших корональных взрывов массы. Поскольку они в большинстве своем направлены от Земли, то это не существенно повлияет на геомагнитную обстановку. Она остается спокойной.

Магнитная буря 30 мая. Фото: meteoagent.

Отметим, что все прогнозы ученых предварительные, потому что солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

