В Украине за несколько дней до лета выпал снег — где бушует непогода
Пип Иван и Черногору накрыла зима, также наблюдаются сильные порывы ветра.
Сегодня, 30 мая, на гору Пип Иван, одна из самых высоких вершин Карпат, в конце мая вернулась зимняя погода.
«По состоянию на 9.05 30.05.2026 на горе Пип Иван облачно, снег, ветер западный 13 м/с, температура воздуха -1°С», — говорится в сообщении спасателей Прикарпатья в Facebook.
Такая погода в этой местности, по словам горного спасателя Василия Фицака, стабильна.
«В Черногоре все стабильно, пошел снежок, а отметка термометра на -1С», — отметил он.
Ранее синоптики сообщили, что в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха, которое в отдельных областях днем не превысит +10…+13 градусов.