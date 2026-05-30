В Украине за несколько дней до лета выпал снег — где бушует непогода

Пип Иван и Черногору накрыла зима, также наблюдаются сильные порывы ветра.

Анастасия Павленко
На вершине Пип Иван облачно

Сегодня, 30 мая, на гору Пип Иван, одна из самых высоких вершин Карпат, в конце мая вернулась зимняя погода.

«По состоянию на 9.05 30.05.2026 на горе Пип Иван облачно, снег, ветер западный 13 м/с, температура воздуха -1°С», — говорится в сообщении спасателей Прикарпатья в Facebook.

Такая погода в этой местности, по словам горного спасателя Василия Фицака, стабильна.

«В Черногоре все стабильно, пошел снежок, а отметка термометра на -1С», — отметил он.

Ранее синоптики сообщили, что в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха, которое в отдельных областях днем не превысит +10…+13 градусов.

