На Сумщине исчез 4-летний мальчик — пошел в магазин и не вернулся

Полицейские разыскали ребенка, а с матерью провели профилактическую беседу.

Вера Хмельницкая
Полиция разыскала мальчика / © Национальная полиция Украины

В Ахтырке в полицию обратилась 29-летняя местная жительница и сообщила об исчезновении ее 4-летнего сына.

О случившемся сообщили в полиции Сумской области.

Мальчик пошел в магазин, но не вернулся домой.

«На установление места нахождения мальчика были ориентированы полицейские наряды. Вскоре работники группы реагирования патрульной полиции разыскали его возле одного из магазинов», — говорится в сообщении.

Правоохранители вернули ребенка матери и провели с женщиной профилактическую беседу по поводу надлежащего выполнения родительских обязанностей. Кроме того, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в селе Угринов Ивано-Франковского района произошло чрезвычайное событие — без вести пропала 4-летняя Злата Васильевна Шевчук. По данным ювенальной превенции, ребенок вышел из собственного двора около 20:30 в четверг, 2 мая, и до сих пор его местонахождение остается неизвестным.

