Не біг і не спортзал: лікар назвав просту вправу, яка допомагає худнути

Схуднення

Для схуднення не обов’язково одразу бігати чи купувати абонемент у спортзал. Лікар загальної практики Дональд Грант вважає, що одним із найпростіших і найефективніших способів підтримати зниження ваги є звичайна ходьба.

Про це йдеться в матеріалі Express.

За словами медика, ходьба доступна майже кожному, не потребує спеціального обладнання та легко вписується у щоденний графік. Її можна додати до рутини без різких змін: пройтися під час обідньої перерви, вийти на кілька зупинок раніше або частіше обирати короткі маршрути пішки замість транспорту.

Лікар наголошує, що сама лише ходьба може бути недостатньою для суттєвого схуднення, якщо не змінювати харчування та спосіб життя. Водночас регулярні прогулянки допомагають зменшити сидячий спосіб життя, сформувати здоровіші звички й поступово підвищити рівень активності.

Окрім контролю ваги, ходьба позитивно впливає на серце, судини, суглоби та витривалість. Вона також може знижувати рівень стресу: навіть 20–30 хвилин прогулянки здатні допомогти організму розслабитися.

Щоб ходьба була ефективнішою, лікар радить поступово збільшувати темп або обирати маршрути з підйомами. Швидка ходьба має підвищувати пульс: людина ще може говорити, але вже відчуває легку задишку.

Головне, за словами фахівця, — регулярність. Не обов’язково щодня проходити конкретну кількість кроків. Важливіше поступово збільшувати активність і дотримуватися цього підходу тривалий час.

Людям із хронічними захворюваннями, проблемами з рухливістю, значною зайвою вагою, болем у грудях, запамороченням або незвичною задишкою лікар радить спершу проконсультуватися з медиком.

