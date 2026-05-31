Пастка для вірян: капелан пояснив, чому освячений букет на Трійцю може призвести до біди

Оберіг чи забобон?: у ПЦУ розповіли, як правильно ставитися до освяченого букета на Трійцю / © Православна Церква України

Реклама

Традиційне зелене зілля, яке українці несуть до церкви для освячення на Трійцю, може стати причиною серйозних проблем зі здоров’ям, якщо зберігати його неправильно.

Про це попередив священник ПЦУ, військовий капелан ЗСУ Тарас Видюк, передає «Телеграф».

Ієрей наголосив, що Церква не вітає перетворення освячених трав на предмети культу. Зокрема, через те, що такі дії підміняють справжню віру в Бога.

Реклама

«Головна помилка у ставленні до Троїцького букета полягає в тому, що освячені трави починають сприймати не як знак благословення і нагадування про свято, а як своєрідний оберіг або „духовний талісман“. У такому підході відбувається підміна: замість живої віри в Бога людина починає покладатися на предмет. Але в православ’ї благодать не „замикається“ в речах і не діє автоматично — вона завжди пов’язана з Богом і життям людини в Церкві», — пояснив капелан.

Отець Тарас наголосив, що освячені у церкві троїцькі букети, водохресна вода, стрітенські свічки — не є якимись магічними предметами. За його словами, ці предмети можуть бути благословенням для дому, але не замінюють ні молитви, ні віри, ні особистого духовного життя.

«Якщо ж серце людини переносить на них надію як на оберіг, то саме це і стає духовною помилкою, яку Церква називає забобоном», — пояснив Видюк.

Раніше ми писали, що Зелені свята, які українці відзначають наприкінці травня та на початку червня, здавна вважаються часом оновлення, єднання з природою та вшанування предків.

Реклама

Дата публікації 19:50, 31.05.26 Кількість переглядів 3 Таємниці Зелених свят: як проводити русалок та чому Трійця – це день народження Церкви

Новини партнерів