Як "перезавантажити" поперек трьома вправами: 5-хвилинна ранкова розтяжка від інструкторки з йоги

Якщо ви прокидаєтеся вранці з відчуттям напруженості та скутості, ця 5-хвилинна ранкова розтяжка може стати саме тим, що вам потрібно, щоб знову відчути легкість у кроці.

Катерина Труш
Жінка розгортає килимок для йоги

Жінка розгортає килимок для йоги

Така проста комплексна розминка, навіть якщо присвятити їй лише п’ять хвилин вранці, може мати кардинальне значення для вашого дня. У поєднанні з регулярними заняттями йогою ви відчуєте такі переваги, як зменшення скутості та напруженості зранку, особливо якщо практикуєте як силові вправи, так і розслаблювальні техніки.

З яких вправ варто починати свій день, для Woman&Home розповідає інструкторка з йоги Паула Річардсон.

«Йога — одна з небагатьох форм фізичної активності, де вас заохочують слухати себе, а не змагатися», — каже Паула Річардсон. У свої 58 років вона вважає, що цей тип руху приносить їй «величезне полегшення».

Навчитися піклуватися про себе та зберігати внутрішній спокій вкрай важливо, і все починається з невеликої активності щодня. У середньому віці й пізніше ваше тіло починає вимагати іншого підходу, і йога допомагає з трьома головними речами, яких, за словами більшості жінок, вони прагнуть — рухливістю, силою і відчуттям внутрішнього спокою. Вона дає вам можливість швидко змінити свій стан. Дихання та повільніші рухи сигналізують нервовій системі, що ви в безпеці, і коли ви почуваєтеся захищеніше, все покращується: сон, настрій, терпіння, стійкість — навіть впевненість у собі.

Ось приклад 5-хвилинної ранкової розтяжки, яка зарядить вас бадьорістю на весь день.

М’яке розслаблення спини

М’яке розслаблення спини від самого ранку — це саме те перезавантаження, якого так потребує ваша поперекова ділянка.

Ось як це робити:

  1. Ляжте на спину та обійміть коліна руками.

  2. М’яко погойдуйтеся з боку в бік на попереку. Дихайте. Нехай підлога виконує всю роботу.

  3. Робіть вправу протягом 30 секунд. Килимок для йоги не потрібен — можна робити це на килимі.

Скручення хребта на підлозі

Скручення тулуба на підлозі знімає напруженість у хребті, стегнах і попереку — трьох зонах, які напружуються через багатогодинне сидіння, певні види повторюваних вправ (наприклад, ходьбу) і навіть стрес.

Ось як це робити:

  1. Ляжте на спину, зігнувши коліна, стопи поставте рівно.

  2. Повільно опустіть обидва коліна в один бік і подивіться — в інший.

  3. Тримайте плечі притиснутими до підлоги і дихайте. Робіть це щовечора, щоб розслабити поперек і дати сигнал своїй нервовій системі, що час зупинитися.

Розтягування хребта біля стіни

Таке розтягування не лише знімає напруженість у попереку, а й стимулює травлення і кровообіг, тому ідеально виконувати його перед сніданком.

Ось як це робити:

  1. Притуліться спиною до стіни, впираючись ногами в підлогу.

  2. Поверніть тулуб і покладіть обидві руки на стіну за спиною. Затримайтеся в цьому положенні.

  3. Повторіть в інший бік.

Чи достатньо трьох вправ для розтяжки щодня

Так, 5-хвилинної ранкової розминки цілком достатньо, щоб відчути короткострокові переваги. Окрім полегшення скутості після пробудження, ви покращите кровообіг і насичення організму киснем, що додасть енергії та сприятиме концентрації принаймні протягом усього ранку.

Однак якщо ви шукаєте триваліші тренування з вправами на рухливість, щоб покращити свою гнучкість у довгостроковій перспективі, Паула Річардсон також рекомендує додати ще вправ або зайнятися йогою повноцінно.

