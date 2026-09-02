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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Турецкий клуб, за который играют украинцы, проведет спарринг с "Зенитом" в России

"Трабзонспор" украинцев Арсения Батагова и Руслана Малиновского поедет на товарищеский матч в страну-террорист.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Руслан Малиновский

Руслан Малиновский / facebook.com/Trabzonspor

Турецкий "Трабзонспор", цвета которого защищают украинцы Арсений Батагов и Руслан Малиновский, проведет спарринг с российским "Зенитом".

Об этом "Трабзонспор" сообщил на своей странице в Instagram.

Товарищеский матч между командой украинцев и клубом из государства-террориста состоится 15 ноября в российском Санкт-Петербурге.

Малиновский на тот момент, вероятно, будет в лагере сборной Украины, ведь 14 ноября "сине-желтые" проведут выездной поединок Лиги наций с Северной Ирландией.

Батагов из-за тяжелой травмы колена не играет за клуб с начала марта.

Отметим, что после начала развязанной россиянами полномасштабной войны против Украины клубы и сборные из страны-террориста были отстранены от международных турниров.

Ранее сообщалось, что Малиновский получил красную карточку на старте матча квалификации Лиги Европы.

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