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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Российских и белорусских лыжников вернули к международным соревнованиям: есть важное условие

Лыжники из страны-террориста и ее союзника будут выступать в "нейтральном" статусе без национальной символики.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Российский лыжник Александр Большунов

Российский лыжник Александр Большунов / © Associated Press

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям в сезоне-2026/27 в "нейтральном" статусе.

Об этом сообщается на официальном сайте FIS.

В июле 2026 года Международный олимпийский комитет (МОК) снял рекомендации касательно отстранения российских спортсменов от международных соревнований. На основе этого решения FIS допустила россиян и белорусов к отдельным соревнованиям в "нейтральном" статусе без использования национальной символики — флага, гимна, формы и т.д.

Важным условием допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям является подписание декларации о нейтралитете, а также непричастность к вооруженным силам обеих стран.

"Совет FIS решил, что спортсменам и вспомогательному персоналу из двух стран может быть предоставлен доступ к соревнованиям FIS при условии подписания ими декларации о нейтралитете на основе набора принципов, установленных FIS. Соблюдение этих принципов нейтралитета будет постоянно контролироваться, а в случае нарушений будут предусмотрены санкции", — говорится в заявлении.

Отметим, что это уже не первый случай ослабления санкций в отношении представителей страны-террориста и ее союзника в лыжных видах спорта. В декабре 2025 года решением Спортивного арбитражного суда (CAS) "нейтральных" лыжников допустили к отборочным соревнованиям к Олимпийским и Паралимпийским играм-2026, что привело к их участию в Милане-Кортине-2026.

Ранее сообщалось, что любимую фигуристку Путина допустили к международным соревнованиям в "нейтральном" статусе.

Также мы рассказывали, что российские фигуристы вернулись к международным соревнованим после "бана" под украинский "Щедрик".

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