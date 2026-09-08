Самому кровавому серийному убийце могут приписать еще десятки жертв — спустя 35 лет

Реклама

Австралийские следователи проверяют, мог ли серийный убийца Иван Милат, осужденный за убийство семи туристов, быть причастным к другим нераскрытым преступлениям. Спустя десятилетие после обнаружения его первых жертв стражи порядка определили 11 дел, которые потенциально могут быть с ним связаны.

Об этом сообщает LAD Bible со ссылкой на парламентское расследование в штате Новый Южный Уэльс.

Реклама

Милат, известный как «Убийца с рюкзаком», подбирал путешествовавших автостопом туристов, а затем отвозил их в государственный лес Белангло, где убивал.

Реклама

Как нашли первых жертв

Первые тела обнаружили в сентябре 1992 года, когда двое бегунов наткнулись на человеческие останки в лесу Белангло. Полиция обнаружила неподалеку еще одно тело. Впоследствии установили, что погибшими были британские туристки Кэролайн Кларк, 21 год, и Джоанн Уолтерс, 22 года.

В октябре и ноябре 1993 года в том же лесу нашли останки еще пятерых человек: Деборы Эверист, Джеймса Гибсона, Симоне Шмидль, Габора Нойгебауэра и Ани Габшид.

На след Милата полиция вышла благодаря британцу, который рассказал о встрече с мужем по имени Билл. Тот предложил подвезти его, но потом достал пистолет и попытался ограбить. Мужчине удалось скрыться и записать номер автомобиля, который позже связали с Милатом.

В июле 1996 года Милата признали виновным в семи убийствах и приговорили к семи пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение. Он скончался в тюрьме в октябре 2019 года в возрасте 74 лет.

Реклама

Почему следователи вернулись к делу

В июне 2026 года в парламенте Нового Южного Уэльса приступили к расследованию, призванному выяснить, существуют ли новые доказательства причастности Милата к другим убийствам.

Руководитель подразделения по расследованию убийств сообщил, что правоохранители определили 11 нераскрытых дел, которые могут быть связаны с серийным убийцей. В то же время отдельные исследователи предполагают, что количество его жертв могло быть значительно больше.

Криминологиня Ксанте Вестон, составившая поведенческий профиль Милата, считает, что он мог начать убивать задолго до 1989 года.

«Он не начал сразу с убийства семи туристов. Этому предшествовал длительный процесс, и у нас есть определенные свидетельства, что все началось еще в 1971 году», — сказала она.

Реклама

Возможная первая жертва

Бывший британский детектив Хью Гьюз считает, что Милат мог быть причастен к убийству Керен Роуленд — двоюродной сестры своей жены. Девушка исчезла в феврале 1971 года в возрасте 20 лет, а ее останки нашли спустя несколько месяцев на сосновой плантации вблизи Канберры.

Гьюз заявлял, что почти уверен в причастности Милата к этому преступлению. Среди аргументов он называл схожесть обстоятельств обнаружения тела с известными убийствами в Белангло.

В то же время причастность Милата к смерти Роуленда и других нераскрытых убийств пока не установлена.

Парламентское расследование продолжается. Окончательные выводы планируется представить в феврале 2027 года.

Напомним, в Кении пастор завел в могилу сотни людей, чтобы они могли "встретиться с Иисусом". Как результат, жизнь самоубийством покончили более 300 человек.

Новости партнеров

Новости партнеров