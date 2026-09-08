Сальма Хайек искупалась голой в море в день своего 60-летия

Сальма Хайек / © Associated Press

Реклама

Актриса, режиссер и продюсер — Сальма Хайек — эффектно отметила свое 60-летие. Она отправилась купаться в море без купальника и поделилась с поклонниками фотографиями в Instagram.

На одном из снимков Хайек лежит в воде и улыбается, а на другом входит в воду спиной к камере.

Реклама

Сальма Хайек / © Instagram Сальмы Хайек

Сальма Хайек / © Instagram Сальмы Хайек

«60 и благодарна», — лаконично подписала публикацию Хайек. Судя по фотографиям, актриса решила встретить новый десяток лет максимально расслабленно и насладиться морем.

Реклама

Публикация быстро собрала множество восторженных комментариев от поклонников и звездных друзей актрисы. Среди тех, кто поздравил Хайек, были Элль Фаннинг, Марион Котийяр, Линдсей Лохан и даже Оля Полякова.

60-летие стало для Сальмы особенно символичным: совсем недавно актриса впервые стала бабушкой. Ее пасынок Франсуа Пино-младший и его жена Лара Косима Хенкель фон Доннерсмарк стали родителями сына, которого назвали Франсуа. Сальма уже успела познакомиться с внуком и с юмором заявила, что будет называть его Панчито.

Новости партнеров