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- Украина
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Дроны, гранатометы и автоматы: СБУ разоблачила торговцев "трофейным" оружием
У злоумышленников изъяли арсенал оружия, в том числе автоматы Калашникова, противотанковые гранатометы, взрывчатку, комплектующие к ударным дронам и более 8 кг тротила с детонаторами.
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали еще девять человек, которые пытались организовать нелегальную продажу "трофейного" оружия, вывезенного из фронтовых районов.
Об этом сообщает СБУ.
У злоумышленников изъяли арсенал оружия, в том числе автоматы Калашникова, противотанковые гранатометы, взрывчатку, комплектующие к ударным дронам и более 8 кг тротила с детонаторами.
Что известно о задержанных и локациях:
Харьковщина: военная контрразведка СБУ задержала командира отделения одной из воинских частей. Он пытался продать комплектующие к беспилотникам, в частности, оптические прицелы для ударных дронов. Его задержали "на горячем".
Николаевщина: двое жителей освобожденной Снигиревки пытались продать российские гранатометы “Джмель” и ”Аглень”.
Кировоградская область: два контрактника-дезертира торговали автоматами и боевыми гранатами.
Черкасчина: задержан ранее судимый мужчина, который распространял российскую пропаганду. Впоследствии он наладил схему сбыта оружия из-за уголовных связей.
Закарпатье: разоблачены трое злоумышленников в разных районах области. Двое из них ранее судимы за наркоторговлю и кражи. Они пытались продать тротил с детонаторами и гранаты.
Все задержанные сообщены о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием). Они находятся под стражей. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Операция проводилась при процессуальном руководстве Кропивницкой, Николаевской, Черкасской, Тячевской и Мукачевской прокуратур, а также Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного и Восточного регионов.
Напомним, Украина возглавила рейтинг мировых импортеров основных видов вооружений за период 2020—2024 годов, нарастив поставки оружия почти в 100 раз по сравнению с предыдущим пятилетним периодом.