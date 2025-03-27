Дроны, гранатометы и автоматы: СБУ разоблачила торговцев "трофейным" оружием

СБУ разоблачила торговцев "трофейным" оружием / © Служба безопасности Украины

Реклама

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали еще девять человек, которые пытались организовать нелегальную продажу "трофейного" оружия, вывезенного из фронтовых районов.

Об этом сообщает СБУ.

У злоумышленников изъяли арсенал оружия, в том числе автоматы Калашникова, противотанковые гранатометы, взрывчатку, комплектующие к ударным дронам и более 8 кг тротила с детонаторами.

Реклама

Что известно о задержанных и локациях:

Харьковщина: военная контрразведка СБУ задержала командира отделения одной из воинских частей. Он пытался продать комплектующие к беспилотникам, в частности, оптические прицелы для ударных дронов. Его задержали "на горячем".

© Служба безопасности Украины

Николаевщина: двое жителей освобожденной Снигиревки пытались продать российские гранатометы “Джмель” и ”Аглень”.

Кировоградская область: два контрактника-дезертира торговали автоматами и боевыми гранатами.

Черкасчина: задержан ранее судимый мужчина, который распространял российскую пропаганду. Впоследствии он наладил схему сбыта оружия из-за уголовных связей.

Закарпатье: разоблачены трое злоумышленников в разных районах области. Двое из них ранее судимы за наркоторговлю и кражи. Они пытались продать тротил с детонаторами и гранаты.

© Служба безопасности Украины

Все задержанные сообщены о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием). Они находятся под стражей. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Операция проводилась при процессуальном руководстве Кропивницкой, Николаевской, Черкасской, Тячевской и Мукачевской прокуратур, а также Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного и Восточного регионов.

Напомним, Украина возглавила рейтинг мировых импортеров основных видов вооружений за период 2020—2024 годов, нарастив поставки оружия почти в 100 раз по сравнению с предыдущим пятилетним периодом.