В Одесі попрощались з льотчиком, який загинув під час виконання бойового завдання

Костянтин Оборін / © ТСН

Реклама

В Одесі сьогодні прощалися із загиблим українським героєм Костянтином Оборіним. Військовий льотчик, захисник українського неба на прізвисько «Камікадзе», загинув під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині.

На чині похорону в Одесі була кореспондентка ТСН Олена Черняєва.

Костянтин Оборін на початку повномасштабного вторгнення пішов до війська. Він докладав великих зусиль, аби у свої 63 залишатися у лавах ЗСУ.

Реклама

«Костю зустрів в центрі міста в перші дні повномасштабного вторгнення. Костя був у пікселі зі зброєю. Я кажу Костя, що як. Він каже — домовляюсь, щоб мене в армію взяли — не беруть за віком, але звісно він домовився, тому що це був Костя», — каже пілот Нік Вікнянський.



Костянтин Оборін прожив чесне і яскраве життя, кажуть його друзі. Людина-легенда, ентузіаст, життєлюб, романтик. Таким Костянтина Оборіна запам’ятала довоєнна Одеса. Він був директором авіаклубу «Одеса», головою Союзу ветеранів Афганістану. Брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Десантувався на Північний Полюс у складі першої полярної експедиції. А на початку війни у 2014 зміг повернути з російського полону 29 українців.

“Він якось умудрився через свої зв’язки ще на Донбасі. Витаскав з рук окупантів 29 полонених. Біографія в нього дуже шаноблива і заслужує поваги”, - каже заступник ГО VETERANS HUB ODESA Микола Сторожук.

“Камікадзе” був командиром місцевої ескадрильї, яка бореться з безпілотниками на легкомоторних літаках. Одним з перших опановував цю науку — ще коли “Шахеди” літали переважно вдень. А потім він та його хлопці збивали дрони-розвідники.

Небо було головною любов’ю його життя. Він літав і стрибав з парашутом, був щасливий з того, і щиро ділився цим щастям з іншими — навчав польоту безліч людей.

Реклама

Поховали Костянтина Оборіна на Таїровському цвинтарі в Одесі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Прощання з ЛЬОТЧИКОМ КАМІКАДЗЕ: "Він жив небом і повернувся в нього назавжди"