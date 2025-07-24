Росія наближає засоби РЕБ до кордонів НАТО — Естонія б’є на сполох

Кордон Естонії та РФ / © Associated Press

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Російська армія розмістила нове обладнання для глушення сигналів у безпосередній близькості до кордону з Естонією, що викликає занепокоєння в країнах Балтії.

Про це на пресконференції в Таллінні заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, передає Bloomberg.

За його словами, росіяни доставили додаткові системи радіоелектронної боротьби в район міста Кінгісепп, розташованого лише за 20 кілометрів від естонського кордону. Міністр підкреслив, що подібне обладнання активно використовується на війні проти України для придушення навігаційних сигналів безпілотників, а також створює перешкоди для систем GPS, які застосовуються в цивільній авіації та морському транспорті.

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Міністерство оборони Росії наразі не прокоментувало цю інформацію.

Естонія та її сусіди вже неодноразово звинувачували Москву в умисному глушенні сигналів у регіоні. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ризики радіоелектронних атак у Прибалтиці суттєво зросли. Естонія, як один із ключових союзників Києва та член східного флангу НАТО, посилено переозброюється, щоб протистояти потенційній агресії.

Таро повідомив, що служба внутрішньої безпеки Естонії вже звернулася до російських військових із приводу цього інциденту.

Раніше міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що Росія може повторити “донбаський сценарій” у країнах НАТО. Путін не розпочне повномасштабну війну , але може застосувати сценарій з провокаціями та “зеленими чоловічками” e прикордонних регіонах країн Альянсу.

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