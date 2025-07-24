Названі найпопулярніші імена в Україні 2025 року

Дитина / © Unsplash

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Найпопулярнішими іменами в Україні 2025 року стали Олександр, Марк, Софія та Емілія — саме так найчастіше громадяни називають своїх дітей.

Про це повідомило Міністерство юстиції України.

У першій половині 2025 року серед найпопулярніших імен для новонароджених хлопчиків в Україні лідерами стали Олександр, Марк, Тимофій, Матвій, Максим, Артем, Богдан, Дамір, Данило, Дмитро та Макар.

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Для дівчаток батьки найчастіше обирали імена Софія, Емілія, Єва, Мілана, Соломія, Вікторія, Поліна, Анна, Марія та Вероніка.

Разом із традиційними іменами зростає і цікавість до незвичайних. Так, серед хлопчиків трапляються імена з античними коренями — Арей, Платон, Еней, а також слов’янські — Аскольд, Зореслав, Радомир. Деякі батьки виявили неабияку оригінальність, назвавши синів Космосом, Люцифером чи Оскаром.

Дівчаткам також давали доволі рідкісні та креативні імена, серед яких — Аліша, Ассоль, Валькірія, Лола, Лукерія, Аврора, Жасмін, Лія-Айлін, Еден Росе та навіть Муначімсо Айв.

До слова, раніше у Міністерстві юстиції надали статистику про найпопулярніші імена, якими українці називали своїх дітей протягом останніх 10 років.

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