Названы самые популярные имена в Украине в 2025 году

Ребенок / © Unsplash

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Самыми популярными именами в Украине в 2025 году стали Александр, Марк, София и Эмилия — именно так чаще всего граждане называют своих детей.

Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

В первой половине 2025 года среди самых популярных имен для новорожденных мальчиков в Украине лидерами стали Александр, Марк, Тимофей, Матвей, Максим, Артем, Богдан, Дамир, Даниил, Дмитрий и Макар.

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Для девочек родители чаще всего выбирали имена София, Эмилия, Ева, Милана, Соломия, Виктория, Полина, Анна, Мария и Вероника.

Вместе с традиционными именами растет и интерес к необычным. Так, среди мальчиков встречаются имена с античными корнями — Арей, Платон, Эней, а также славянские — Аскольд, Зореслав, Радомир. Некоторые родители проявили незаурядную оригинальность, назвав сыновей Космосом, Люцифером или Оскаром.

Девочкам также давали довольно редкие и креативные имена, среди которых — Алиша, Ассоль, Валькирия, Лола, Лукерья, Аврора, Жасмин, Лия-Айлин, Эден Росе и даже Муначимсо Айв.

К слову, ранее в Министерстве юстиции предоставили статистику о самых популярных именах, которыми украинцы называли своих детей в течение последних 10 лет.

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