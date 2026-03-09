В Харькове нашли мертвой следователя: что говорят в полиции

Полиция / © УНІАН

Реклама

Полиция Харьковской области проводит досудебное расследование по факту смерти следователя Дианы Влас. Трагедия расследуется как самоубийство, параллельно начата служебная проверка из-за разглашения служебной информации и распространения в сети фотографий с места происшествия.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь.

Как сообщила спикер полиции области Алена Соболевская Суспільному, информация об обнаружении тела полицейской без признаков жизни поступила в дежурную часть 4 марта. По ее словам, производство открыто по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием «самоубийство».

Реклама

«Проводится тщательная проверка обстоятельств трагедии», — отметила Соболевская.

Отдельное внимание правоохранители уделили утечке конфиденциальных данных. Сообщения о событии, содержащие снимки непосредственно с места трагедии, появились 6 марта в ряде крупных Telegram-каналов. Начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь инициировал служебное расследование по этому факту.

«Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибшей Дианы Влас. Это великая трагедия для всей полицейской семьи. Я открыт к любым проверкам со стороны органов досудебного расследования и заинтересован в объективном установлении всех обстоятельств трагедии. Также инициировано служебное расследование возможного разглашения служебной информации и распространения фото с места происшествия», — написал Токарь.

По предварительным данным полиции, часть манипулятивной информации о смерти следователя распространяли каналы, администрируемые с территории Российской Федерации. Глава областной полиции заверил, что эти факты будут детально проверены в рамках следствия.

Реклама

Напомним, во время выполнения боевой задачи погиб Герой Украины — пилот Су-27 Александр Довгач.

Ранее мы писали, что в Одессе простились с летчиком Константином Обориным, погибшим на Днепропетровщине. У защитника неба был позывной «Камикадзе». В начале полномасштабного вторжения он добровольно пошел служить в ВСУ.