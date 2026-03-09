На фронті загинув льотчик-Герой України: деталі

Загиблий пілот Олександр Довгач

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 9 березня, на фронті загинув полковник Олександр Довгач — командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України. Трагедія сталася на Східному напрямку.

Про це інформують Повітряні сили ЗС України.

Як зазначають у відомстві, він вкотре виконав бойове завдання, на жаль, ціною власного життя.

«Олександр Довгач був не просто командиром. Він був справжнім лідером і бойовим льотчиком. Із перших днів повномасштабного вторгнення бригада під його командуванням завдавала ворогу точних і болючих ударів», — йдеться у повідомленні ГШ.

Що відомо про Героя

Як розповіли у ПС, Довгач:

здійснив сотні бойових вильотів, уражаючи пункти управління, техніку, засоби зв’язку ворога;

неодноразово забезпечував прикриття ударної та бомбардувальної авіації;

знищував ворожі дрони та ракети;

бився за Київщину, Харківщину, Херсонщину, острів Зміїний.

«Першим ішов у бій, брав на себе найризикованіші завдання та надихав своїх підлеглих на сміливі й рішучі дії», — наголосили у відомстві.

Обставини загибелі льотчик наразі встановлюються.

«Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким… Честь Герою!», — акцентували у Повітряних силах.

Раніше в Одесі попрощалися з льотчиком Костянтином Оборіним, який загинув на Дніпропетровщині. Захисник неба мав позивний «Камікадзе». На початку повномасштабного вторгнення він добровільно пішов служити до ЗСУ. Попри вік — 63 роки — він докладав великих зусиль, щоб залишатися у війську та продовжувати літати й виконувати бойові завдання. Рідні, побратими й жителі міста прийшли провести героя в останню путь і віддати шану його службі Україні.