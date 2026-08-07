"Фігура, яка поєднувала Україну і Польщу": Нацбанк випустить унікальну монету (відео)

Монета НБУ / © ТСН

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Національний банк випустить пам’ятну монету на честь Святого Папи Римського Іоанна Павла ІІ, зокрема до 25-річчя його Апостольського візиту до України.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Свобода, гідність та українсько-польська солідарність

Разом вони презентували ідею створення нової монети. За словами очільника НБУ, новий грошовий знак продовжить традицію, пов’язану з українсько-польською солідарністю.

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Іоанн Павло II був одним із великих моральних провідників польсько-українського примирення та дружби, наголосив Андрій Пишний. Його візит до України у червні 2001 року став справжньою історичною подією. Під час перебування в Києві Папа назвав себе другом українського народу та наголосив на європейському покликанні України.

Говорячи про події на Волині, понтифік закликав два народи прощати завдані кривди і просити прощення за власні провини.

Це вже не перший грошовий знак, присвячений солідарності двох народів. У 2023 році НБУ та Банк Польщі спільно випустили набір срібних пам’ятних монет «Дружба та братство — найбільше багатство».

Залучення митців та значення для двох держав

Деталі щодо дизайну, номіналу та тиражу нової монети Нацбанк повідомить пізніше.

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«Ми будемо залучати експертне середовище: скульпторів та митців для того, щоб знайти якнайкращу символіку, яка розкриє нашу шану найвпливовішому поляку — понтифіку Іоанну Павлу ІІ. І коли ми говоримо про нову монету, про нумізматику, про символізм, ми надаємо значення цим темам, адже ми увічнюємо фактично важливі як для України, так і для поляків патерни», — зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Унікальне значення цієї постаті для сучасності підкреслив і Надзвичайний і Повноважний Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш:

«Це є фігура, яка і тоді поєднувала Україну і Польщу, яка в контексті теперішньому може стати чи не головним символом, персонажем, персоналією, яка дасть імпульс і вдихне можливості ближчого порозуміння й спілкування між Україною та Польщею як державами».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: УДАР ПО СТАДІОНУ "ЧОРНОМОРЕЦЬ"! Трамп ВІДМОВИВ УКРАЇНІ?! | ТСН 16:00 7 серпня

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