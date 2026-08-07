"Фигура, которая объединяла Украину и Польшу": Нацбанк выпустит уникальную монету (видео)

Монета НБУ / © ТСН

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Национальный банк выпустит памятную монету в честь Святого Папы Римского Иоанна Павла II, в частности, в связи с 25-летием его апостольского визита в Украину.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

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Свобода, достоинство и украинско-польская солидарность

Вместе они представили идею создания новой монеты. По словам главы НБУ, новый денежный знак продолжит традицию, связанную с украинско-польской солидарностью.

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Иоанн Павел II был одним из великих нравственных лидеров польско-украинского примирения и дружбы, подчеркнул Андрей Пышный. Его визит в Украину в июне 2001 года стал настоящим историческим событием. Во время пребывания в Киеве Папа назвал себя другом украинского народа и подчеркнул европейское призвание Украины.

Говоря о событиях на Волыни, понтифик призвал оба народа прощать нанесенные обиды и просить прощения за собственные проступки.

Это уже не первая банкнота, посвященная солидарности двух народов. В 2023 году НБУ и Банк Польши совместно выпустили набор серебряных памятных монет «Дружба и братство — величайшее богатство».

Привлечение художников и значение для двух государств

Подробности о дизайне, номинале и тираже новой монеты Нацбанк сообщит позже.

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«Мы будем привлекать экспертов: скульпторов и художников, чтобы подобрать наилучшую символику, которая отразит наше почтение к самому влиятельному поляку — понтифику Иоанну Павлу II. И когда мы говорим о новой монете, о нумизматике, о символизме, мы придаем значение этим темам, ведь мы фактически увековечиваем важные как для Украины, так и для поляков паттерны», — отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Уникальное значение этой личности для современности подчеркнул и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш:

«Это фигура, которая и тогда объединяла Украину и Польшу, которая в нынешнем контексте может стать едва ли не главным символом, персонажем, персоналией, которая даст импульс и вдохнет надежду на более тесное взаимопонимание и общение между Украиной и Польшей как государствами».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: УДАР ПО СТАДИОНУ «ЧЕРНОМОРЕЦ»! Трамп ОТКАЗАЛ УКРАИНЕ?! | ТСН 16:00 7 августа

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