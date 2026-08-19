Ей исполнилось 53: королевский дворец Норвегии поделился семейными фото принцессы Метте-Марит

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

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Королевский дворец по этому поводу поделился ее новым фото вместе с мужем кронпринцем Хоконом и двумя детьми – принцессой Ингрид Александрой и принцем Сверре Магнусом.

«Поздравляем Ее Королевское Высочество кронпринцессу Метте-Марит с 53-летием! 🎉🎂», - говорится в подписи к портретной фотографии, которая была сделана в апреле 2026 года после приема в честь норвежских спортсменов Паралимпийских игр 2026 года в Милане-Кортине.

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В прошлом месяце, напомним, кронпринцесса перенесла операцию по пересадке легких из-за хронического легочного фиброза. А вчера Метте-Марит и кронпринца Хокона запечатлели около Университетской больницы Осло, где ей делали операцию и, где сейчас находится ее свекор – король Харальд V.

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