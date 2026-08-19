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Легендарная поэма Лины Костенко впервые воплотится в балете: где посмотреть премьеру
Драматическая поэма украинской писательницы будет воплощена на языке современной хореографии на сцене Одесской национальной оперы.
Произведение Лины Костенко «Снег во Флоренции» впервые будет воплощено в балете. Премьера спектакля в постановке хореографа Олеси Шляхтич состоится 5 сентября 2026 года на сцене Одесской национальной оперы.
Спектакль будет представлен в рамках XI Международного фестиваля искусств «Бархатный сезон в Одесской опере».
О чем рассказывает «Снег во Флоренции»
Драматическая поэма, опубликованная в 1987 году, основана на реальном эпизоде из жизни итальянского скульптора эпохи Возрождения Джованфранческо Рустичи.
События разворачиваются во Франции XVI века, куда художник был вынужден уехать из родной Италии. Флоренция в произведении предстает не только городом, но и символом свободы, творчества и утраченного дома.
В конце солнечного дня на Флоренцию неожиданно падает снег. Этот образ становится метафорой одиночества, духовного опустошения и расплаты за отказ от подлинного искусства ради королевского комфорта.
Поэма затрагивает темы внутренней свободы, человеческого достоинства, ответственности художника и способности сохранить собственные ценности в условиях безразличия, войн и предательств.
«Это должен быть мой балет»
Олеся Шляхтич призналась, что идея поставить балет пришла ей в голову сразу после первого знакомства с поэмой.
«После первого прочтения „Снега…“ я закрыла книгу и воскликнула вслух, что это должно стать балетом — моим балетом!» — рассказала постановщица.
По её словам, эта работа стала одним из самых сложных испытаний в её карьере. Хореографу нужно было передать динамическое развитие событий, инверсивную структуру поэмы, внутренние противоречия героя и его постоянно ошибочный выбор — в любви, отношении к родине и искусству.
В отличие от традиционных положительных героев классического балета, Рустичи предстает перед нами человеком со своими слабостями и сомнениями. Для постановщицы было важно не осуждать его, а попытаться понять причины его решений.
Шляхтич отметила, что философской основой спектакля стала мысль: если вокруг всё разрушено, нужно взять камни и построить новый мир.
Лина Костенко лично одобрила постановку
Писательница очень тщательно подбирает проекты, связанные со сценической адаптацией её произведений, и редко дает разрешение на подобные постановки.
Перед принятием решения Лина Костенко ознакомилась с предыдущими балетными постановками Олеси Шляхтич. Затем они обсудили творческое видение будущего спектакля, костюмы, декорации и интеграцию образа Чертика.
В результате писательница дала творческой группе согласие на сценическую постановку «Снега во Флоренции» на сцене Одесской национальной оперы.
Балетмейстером-постановщиком и автором либретто стала заслуженная деятельница искусств Украины, основательница OSDC Dance Company Олеся Шляхтич.
Музыку к спектаклю написал композитор и виолончелист Золтан Алмаши. За сценографию отвечает художник-постановщик Петр Богомазов, а костюмы создает лауреат Шевченковской премии Татьяна Овсийчук.
Художественным куратором проекта стала литературовед и дочь Лины Костенко Оксана Пахлевская, которая занималась подготовительной коммуникацией и участвовала в разработке творческой концепции.
Премьера во время войны
Генеральный директор и художественный руководитель Одесской национальной оперы Надежда Бабич подчеркнула, что театр продолжает проводить фестиваль даже в сложных условиях войны.
«Ни один „Бархатный сезон“ не обходится без премьеры. Для нас большая честь представить первый в истории балет, созданный по драматической поэме нашей гениальной современницы Лины Костенко», — отметила она.
В постановке будут сочетаться современная сценография, специально созданная музыкальная партитура и хореография в стиле модерн-балета. Авторы стремятся не только перенести литературное произведение на сцену, но и осмыслить через него опыт украинского общества во время войны.