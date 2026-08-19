Легендарная поэма Лины Костенко впервые воплотится в балете: где посмотреть премьеру

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Произведение Лины Костенко «Снег во Флоренции» впервые будет воплощено в балете. Премьера спектакля в постановке хореографа Олеси Шляхтич состоится 5 сентября 2026 года на сцене Одесской национальной оперы.

Спектакль будет представлен в рамках XI Международного фестиваля искусств «Бархатный сезон в Одесской опере».

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О чем рассказывает «Снег во Флоренции»

Драматическая поэма, опубликованная в 1987 году, основана на реальном эпизоде из жизни итальянского скульптора эпохи Возрождения Джованфранческо Рустичи.

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События разворачиваются во Франции XVI века, куда художник был вынужден уехать из родной Италии. Флоренция в произведении предстает не только городом, но и символом свободы, творчества и утраченного дома.

Репетиция балета «Снег во Флоренции»

В конце солнечного дня на Флоренцию неожиданно падает снег. Этот образ становится метафорой одиночества, духовного опустошения и расплаты за отказ от подлинного искусства ради королевского комфорта.

Поэма затрагивает темы внутренней свободы, человеческого достоинства, ответственности художника и способности сохранить собственные ценности в условиях безразличия, войн и предательств.

«Это должен быть мой балет»

Олеся Шляхтич призналась, что идея поставить балет пришла ей в голову сразу после первого знакомства с поэмой.

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«После первого прочтения „Снега…“ я закрыла книгу и воскликнула вслух, что это должно стать балетом — моим балетом!» — рассказала постановщица.

По её словам, эта работа стала одним из самых сложных испытаний в её карьере. Хореографу нужно было передать динамическое развитие событий, инверсивную структуру поэмы, внутренние противоречия героя и его постоянно ошибочный выбор — в любви, отношении к родине и искусству.

Репетиция балета «Снег во Флоренции»

В отличие от традиционных положительных героев классического балета, Рустичи предстает перед нами человеком со своими слабостями и сомнениями. Для постановщицы было важно не осуждать его, а попытаться понять причины его решений.

Шляхтич отметила, что философской основой спектакля стала мысль: если вокруг всё разрушено, нужно взять камни и построить новый мир.

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Репетиция балета «Снег во Флоренции»

Лина Костенко лично одобрила постановку

Писательница очень тщательно подбирает проекты, связанные со сценической адаптацией её произведений, и редко дает разрешение на подобные постановки.

Перед принятием решения Лина Костенко ознакомилась с предыдущими балетными постановками Олеси Шляхтич. Затем они обсудили творческое видение будущего спектакля, костюмы, декорации и интеграцию образа Чертика.

В результате писательница дала творческой группе согласие на сценическую постановку «Снега во Флоренции» на сцене Одесской национальной оперы.

Балетмейстером-постановщиком и автором либретто стала заслуженная деятельница искусств Украины, основательница OSDC Dance Company Олеся Шляхтич.

Музыку к спектаклю написал композитор и виолончелист Золтан Алмаши. За сценографию отвечает художник-постановщик Петр Богомазов, а костюмы создает лауреат Шевченковской премии Татьяна Овсийчук.

Художественным куратором проекта стала литературовед и дочь Лины Костенко Оксана Пахлевская, которая занималась подготовительной коммуникацией и участвовала в разработке творческой концепции.

Репетиция балета «Снег во Флоренции»

Премьера во время войны

Генеральный директор и художественный руководитель Одесской национальной оперы Надежда Бабич подчеркнула, что театр продолжает проводить фестиваль даже в сложных условиях войны.

«Ни один „Бархатный сезон“ не обходится без премьеры. Для нас большая честь представить первый в истории балет, созданный по драматической поэме нашей гениальной современницы Лины Костенко», — отметила она.

В постановке будут сочетаться современная сценография, специально созданная музыкальная партитура и хореография в стиле модерн-балета. Авторы стремятся не только перенести литературное произведение на сцену, но и осмыслить через него опыт украинского общества во время войны.

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