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Їй виповнилося 53: королівський палац Норвегії поділився сімейними фото принцеси Метте-Маріт
19 серпня норвезькій кронпринцесі Метте-Маріт виповнюється 53 роки.
Королівський палац із цього приводу поділився її новим фото разом із чоловіком кронпринцем Гоконом та двома дітьми – принцесою Інгрід Олександрою та принцом Сверре Магнусом.
«Вітаємо Її Королівську Високість кронпринцесу Метте-Маріт із 53-річчям! 🎉🎂», - йдеться у підписі до портретної фотографії, яка була зроблена у квітні 2026 року після прийому на честь норвезьких спортсменів Паралімпійських ігор 2026 року у Мілані-Кортіні.
Минулого місяця, нагадаємо, кронпринцеса перенесла операцію з пересадки легень через хронічний легеневий фіброз. А вчора Метте-Маріт і кронпринца Гокона зазнімкували біля Університетської лікарні Осло, де їй робили операцію і де зараз перебуває її свекор – король Гаральд V.