ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
204
Час на прочитання
2 хв

Анна Завальська, Анатолій Анатоліч й Анетта Барсівна: знаменитості з дітьми прийшли на прем’єру фільму

У столиці відбулася прем’єра містичного пригодницького трилера «Кінець Оук-стріт» з Енн Гетевей та Юеном Мак-Ґреґором у головних ролях.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Анна Завальська, Анатолій Анатоліч й Анетта Барсівна: знаменитості з дітьми прийшли на прем’єру фільму

У кінотеатрі «Планета Кіно» в РЦ Blockbuster відбувся допрем’єрний показ нового фільму Warner Bros. Pictures — містичного пригодницького трилера «Кінець Оук-стріт».

На прем’єрний показ завітали співачки Анна Завальська з сином та Геля Зозуля, телеведучі Анатолій Анатоліч з донькою, Андрій Чорновол і В’ячеслав Соломка, актори Влада Дедкова й Олексій Нагрудний, комікеса Катерина Нікітіна, ексучасниці реалітішоу «Холостяк» Ірина Кулешина та Анна Неплях, блогерка Анетта Барсівна з сином, письменниця і діджейка Яна Алтухова та хореографка Ксенія Горб.

Анна Завальська з сином/Фото Angie Serdiuk

Анна Завальська з сином/Фото Angie Serdiuk

Анатолій Анатоліч з донькою/Фото Angie Serdiuk

Анатолій Анатоліч з донькою/Фото Angie Serdiuk

Анетта Барсівна з сином, Геля Зозуля/Фото Angie Serdiuk

Анетта Барсівна з сином, Геля Зозуля/Фото Angie Serdiuk

Андрій Чорновол/Фото Angie Serdiuk

Андрій Чорновол/Фото Angie Serdiuk

Ірина Кулешина/Фото Angie Serdiuk

Ірина Кулешина/Фото Angie Serdiuk

Яна Алтухова/Фото Angie Serdiuk

Яна Алтухова/Фото Angie Serdiuk

За сюжетом, після загадкової космічної події звичайну вулицю Оук разом з будинками та її мешканцями вириває з передмістя і переносить у невідоме місце. Родина Платтів опиняється серед незнайомої і небезпечної природи, де звичні правила більше не діють. Намагаючись з’ясувати, що сталося і як повернутися додому, герої усвідомлюють: їхнє виживання залежить від того, чи зможуть вони довіряти одне одному та діяти разом.

Стрічку зняв Девід Роберт Мітчелл — режисер горор-трилера «Воно» (It Follows) та детективного трилера «Під Сільвер-Лейк».

Головні ролі у фільмі виконали Енн Гетевей та Юен Мак-Ґреґор. До акторського складу також увійшли Мейзі Стелла та Крістіан Конвері.

Показ фільму «Кінець Оук-стріт» в українських кінотеатрах триває.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie