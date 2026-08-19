Анна Завальська, Анатолій Анатоліч й Анетта Барсівна: знаменитості з дітьми прийшли на прем’єру фільму

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У кінотеатрі «Планета Кіно» в РЦ Blockbuster відбувся допрем’єрний показ нового фільму Warner Bros. Pictures — містичного пригодницького трилера «Кінець Оук-стріт».

На прем’єрний показ завітали співачки Анна Завальська з сином та Геля Зозуля, телеведучі Анатолій Анатоліч з донькою, Андрій Чорновол і В’ячеслав Соломка, актори Влада Дедкова й Олексій Нагрудний, комікеса Катерина Нікітіна, ексучасниці реалітішоу «Холостяк» Ірина Кулешина та Анна Неплях, блогерка Анетта Барсівна з сином, письменниця і діджейка Яна Алтухова та хореографка Ксенія Горб.

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Анна Завальська з сином/Фото Angie Serdiuk

Анатолій Анатоліч з донькою/Фото Angie Serdiuk

Анетта Барсівна з сином, Геля Зозуля/Фото Angie Serdiuk

Андрій Чорновол/Фото Angie Serdiuk

Ірина Кулешина/Фото Angie Serdiuk

Яна Алтухова/Фото Angie Serdiuk

За сюжетом, після загадкової космічної події звичайну вулицю Оук разом з будинками та її мешканцями вириває з передмістя і переносить у невідоме місце. Родина Платтів опиняється серед незнайомої і небезпечної природи, де звичні правила більше не діють. Намагаючись з’ясувати, що сталося і як повернутися додому, герої усвідомлюють: їхнє виживання залежить від того, чи зможуть вони довіряти одне одному та діяти разом.

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Стрічку зняв Девід Роберт Мітчелл — режисер горор-трилера «Воно» (It Follows) та детективного трилера «Під Сільвер-Лейк».

Головні ролі у фільмі виконали Енн Гетевей та Юен Мак-Ґреґор. До акторського складу також увійшли Мейзі Стелла та Крістіан Конвері.

Показ фільму «Кінець Оук-стріт» в українських кінотеатрах триває.

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