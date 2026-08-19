Небезпека приймання БАДів: як вони можуть нашкодити печінці / © Credits

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Існує популярний міф, що якщо добавку можна купити без рецепта та вона має рослинне походження, її можна приймати без особливих побоювань. Однак для печінки немає принципової різниці між синтетичною таблеткою та екстрактом рідкісної трави. Усе, що ми вживаємо проходить через гепатоцити — клітини печінки, які беруть участь у перероблюванні речовин.

За словами неврологині та психотерапевтки Ольги Глінської, безконтрольне приймання добавок може призводити до HILI — лікарсько-індукованого ураження печінки, пов’язаного з рослинними препаратами.

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Особливо обережними варто бути з добавками, які обіцяють «вилікувати» стрес, тривожність чи інші проблеми з ментальним здоров’ям. Самолікування у такому випадку може не лише нашкодити, а й відкласти момент, коли людина справді звернеться по професійну допомогу.

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Ашваганда

Вона стала однією з наймодніших добавок у боротьбі зі стресом. Водночас описані випадки клінічно значущого ураження печінки, пов’язаного з її вживанням.

У деяких людей компоненти рослини можуть спричиняти холестатичне ураження — стан, за якого порушується відтік жовчі. Серед можливих симптомів — пожовтіння шкіри та білків очей, свербіж і нудота. Після припинення приймання стан покращується, але іноді потрібне серйозне лікування.

Екстракт зеленого чаю

Зелений чай асоціюється зі здоровим способом життя, однак концентрований екстракт у капсулах — зовсім інша справа. У ньому значно більше катехінів, зокрема EGCG, ніж у звичайній чашці напою.

Особливе занепокоєння викликають високі дози екстракту, особливо натщесерце, бо вони можуть бути токсичними для печінки. Саме тому у деяких країнах на упаковках таких добавок містяться спеціальні попередження.

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Що ще може бути небезпечним

До потенційних ризиків належить надлишок вітаміну А (ретинолу). На відміну від водорозчинних вітамінів, він накопичується в організмі, а тривале перевищення рекомендованих доз може пошкоджувати печінку.

Ще один приклад — кава-кава (перець-пʼянкий), рослинна добавка, яку використовують за тривожності. Вона може впливати на ризик серйозного ураження печінки, через що в окремих країнах її використання обмежували.

Обережності потребують і так звані «жироспалювачі». Вони нерідко містять суміш великої кількості компонентів, а їхня комбінація може створювати додаткове навантаження на печінку.

Не варто пити БАДи «просто так»

Проблема не лише у самих речовинах, добавки можуть мати складні формули, взаємодіяти з лікарськими препаратами, посилювати чи послаблювати їхню дію. Крім того, якість і контроль БАДів відрізняються від тих, які застосовуються для лікарських засобів, тому важливо уважно читати склад і обирати надійних виробників.

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І ще один важливий момент полягає у тому, що те, що добре переносить дург або знайомий, не обов’язково підійде вам. Реакція організму залежить від індивідуальних особливостей, супутніх станів і ліків, які приймає людина.

БАД — це не нешкідлива цукерка, навіть якщо на упаковці написано «натуральний». Перед прийманням будь-якої добавки варто обговорити все з лікарем, особливо якщо ви вже приймаєте медикаменти чи маєте проблеми зі здоров’ям.

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