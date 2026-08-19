- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 141
- Час на прочитання
- 2 хв
У світло-сірому костюмі й елегантних сережках: Олена Зеленська виступила на освітній конференції
Перша леді подякувала українським освітянам за роботу під час війни та розповіла про безоплатне харчування і психологічну підтримку школярів.
Олена Зеленська взяла участь у щорічній національній освітній конференції «Серпнева-2026», яку Міністерство освіти і науки провело під гаслом «Освіта — справа кожного». Світлини із заходу вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Для заходу дружина президента обрала стриманий діловий костюм світло-сірого відтінку, що складався з подовженого двобортного жакета з широкими лацканами і широких штанів зі стрілками.
Аутфіт Зеленська доповнила елегантними золотими сережками-кільцями. У неї було укладання з м’якими локонами і боковим проділом, а також макіяж у природних відтінках.
Під час виступу перша леді подякувала працівникам освіти за їхню щоденну працю.
«Дякую освітянам за ще один рік особливої праці. Ви щодня повертаєте дітям те, що намагається відібрати російська війна: відчуття нормальності, дитинство, розвиток, можливість вчитися. І таким чином ви підтримуєте саме майбутнє та віру в нього», — сказала Зеленська.
Вона наголосила, що за роки протистояння російській агресії освіта стала не лише джерелом знань, а й синонімом турботи та безпеки.
Перша леді також розповіла про продовження реформи шкільного харчування. Від 1 вересня безоплатні гарячі обіди отримуватимуть усі українські школярі — понад три мільйони дітей.
Окрему увагу Зеленська приділила психологічній підтримці учнів. У межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я уряд затвердив Концепцію розвитку психологічної служби до 2030 року.
«Її завдання — зробити психологічну підтримку частиною шкільного життя, щоб у школі вчасно могли помітити, що дитині складно, і знали, як підтримати», — додала перша леді.
Нагадаємо, Олена Зеленська у смарагдовому жакеті і з улюбленою брошкою записала відеозвернення.