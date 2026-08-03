Як приготувати ідеальний кляр для соковитих відбивних: ця спеція змінює все

Як приготувати кляр для відбивних: рецепт / © Фото з відкритих джерел

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Відбивні залишаються однією з найулюбленіших домашніх страв. Але навіть якісне м’ясо можна легко зіпсувати, якщо неправильно приготувати кляр. Надто густий робить скоринку важкою, а рідкий стікає зі шматків і не захищає їх від пересихання. Кулінари кажуть, що існує одна спеція, яка здатна повністю змінити смак відбивних. Вона надає скоринці апетитного кольору, робить аромат більш насиченим і чудово поєднується практично з будь-яким видом м’яса.

Яка спеція творить справжнє диво з відбивними

Йдеться про*копчену паприку. На відміну від звичайної паприки, вона має легкий аромат димку, який робить навіть прості відбивні схожими на страву, приготовану на відкритому вогні. Крім того, спеція надає кляру красивого золотисто-рум’яного кольору.

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Для більшості рецептів достатньо половини чайної ложки копченої паприки на порцію кляру.

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Інгредієнти для ідеального кляру

Для приготування знадобляться:

2 курячі яйця;

3–4 столові ложки пшеничного борошна;

2 столові ложки холодного молока або мінеральної води;

половина чайної ложки копченої паприки;

дрібка чорного меленого перцю;

трохи солі;

за бажанням — дрібка сушеного часнику.

Саме холодна рідина допомагає зробити скоринку більш легкою та ніжною.

Як правильно приготувати кляр. Спочатку яйця збивають до легкої піни. Потім додають молоко або мінеральну воду, після чого поступово всипають просіяне борошно. Наприкінці додають паприку, сіль і спеції. Готова маса повинна нагадувати густу сметану — не надто рідку, але й не занадто щільну. Після приготування кляру бажано залишити його на 10–15 хвилин. За цей час борошно повністю набухне, а скоринка під час смаження буде більш рівномірною.

Яке м’ясо найкраще підходить для приготування таких відбивних

Такий кляр чудово смакує з:

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курячим філе;

свинячою корейкою;

індичкою;

телятиною.

Шматки м’яса бажано добре відбити, щоб вони були однакової товщини. Завдяки цьому вони рівномірно просмажаться й залишаться соковитими.

Перед тим як занурити відбивні в кляр, їх рекомендують злегка обсипати тонким шаром борошна. Цей простий трюк допомагає кляру краще триматися на поверхні м’яса і не відшаровуватися під час обсмажування.

Як правильно смажити відбивні

Сковороду потрібно добре розігріти, але не перегрівати олію. Відбивні обсмажують на середньому вогні приблизно по 3–5 хвилин із кожного боку — залежно від товщини шматка. Занадто сильний вогонь швидко підрум’янить кляр, але всередині м’ясо може залишитися сирим.

Після смаження відбивні краще викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

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Що ще можна додати до кляру

Якщо хочеться зробити смак ще цікавішим, можна використати:

трохи тертого твердого сиру;

сушений кріп або петрушку;

дрібку куркуми для більш яскравого кольору;

невелику кількість гірчиці для легкої пікантності.

Головне, не переборщити зі спеціями, щоб вони не перебивали природний смак м’яса.

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