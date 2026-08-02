Вибух у Москві: експерт пояснив, хто міг полювати на російського генерала

Місце вибуху у Москві / © Associated Press

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Вибух у московському ресторані Balzi Rossi, де нібито святкував день народження високопоставлений російський генерал, найімовірніше не був наслідком внутрішньої боротьби російських силових структур.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко в ефірі Radio NV.

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За словами експерта, характер інциденту більше нагадує спробу «третьої сторони» нейтралізувати конкретну ціль, ніж внутрішні розбірки в російських елітах.

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Версія про внутрішній конфлікт

Коваленко зазначив, що метод, яким було здійснено атаку, не відповідає традиційним способам усунення впливових осіб усередині російської системи.

«Якби це була розбірка всередині, її виконали б зовсім іншим чином», — наголосив він.

За словами оглядача, у подібних випадках російські спецслужби зазвичай використовують приховані методи ліквідації — від інсценування природної смерті до застосування спеціальних отрут, здатних імітувати серцево-судинні чи інші захворювання. Саме тому використання вибухового пристрою у людному місці, на його думку, не схоже на типовий сценарій внутрішньої боротьби.

Полювання «третьої сторони»

Коваленко вважає більш імовірною версію, що вибух був спробою ліквідувати конкретного російського військового.

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«Я вважаю, що третя сторона намагалася нейтралізувати цього генерала», — сказав він.

Водночас експерт підкреслив, що остаточно відповісти на питання, хто саме міг стояти за атакою, наразі неможливо. Одним із можливих варіантів він назвав українські спецслужби, однак зазначив, що це лише одна з гіпотез.

Не виключає Коваленко й інших сценаріїв. За його словами, за подібною операцією могли стояти внутрішньоросійські підпільні рухи або навіть міжнародні терористичні угруповання, які діють на території Росії та не мають жодного стосунку до України.

Як приклад він навів теракт у концертному залі «Крокус Сіті Хол», відповідальність за який російська влада пов’язувала з радикальними ісламістськими угрупованнями.

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Замах не пов’язаний із подіями в Україні

Оглядач також прокоментував припущення про можливий зв’язок вибуху в Москві із заявою президента України Володимира Зеленського щодо відповіді на спробу замаху на командира бригади «Хартія» Національної гвардії України Ігоря Оболєнського.

За оцінкою Коваленка, ці події практично не пов’язані між собою.

«На 99% я впевнений, що ці історії не пов’язані», — заявив він.

Експерт пояснив, що підготовка операцій такого рівня потребує тривалого часу, ретельної розвідки та планування, тому реалізувати їх упродовж одного-двох днів після будь-якої події практично неможливо.

Крім того, він звернув увагу, що збіг із днем народження російського генерала та його перебуванням в одному з найдорожчих ресторанів Москви навряд чи міг бути організований настільки швидко.

Вибух в ресторані Balzi Rossi у Москві — що відомо

Нагадаємо, 1 серпня в ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі в центрі Москви стався вибух, унаслідок якого, за останніми даними, загинули п’ятеро людей, ще 21 особа дістала поранення.

За офіційною версією Національного антитерористичного комітету РФ, яку цитують російські державні медіа, невідома жінка намагалася пронести до закладу саморобний вибуховий пристрій, начинений металевими кульками.

За непідтвердженою інформацією, головною ціллю вибуху міг бути командувач Повітряно-космічних сил РФ генерал-полковник Олександр Чайко. Російські та незалежні джерела стверджували, що він нібито святкував своє 55-річчя в ресторані Balzi Rossi у центрі Москви під охороною співробітників Федеральної служби охорони РФ.

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