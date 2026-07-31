Замах на Ігоря Оболєнського не випадковий: експерт пояснив справжню мету Росії

Ігор Оболєнський та Ігор Клименко / © соцмережі

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Спроба замаху на Ігоря Оболєнського є частиною масштабної кампанії Росії, спрямованої на фізичне усунення впливових українських командирів, політиків, медійників і волонтерів, які збирають великі донати на армію.

Про це повідомив військовий експерт, співробітник СБУ у 2004–2015 роках Іван Ступак для «Київ24».

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«Логіка в діях ворога вона є — це знищення наших топових командирів, наших політиків. Це знищення наших, скажімо так, лідерів думок, волонтерів, які збирають гроші. Ми розуміємо, що є у нас декілька людей, які під своє прізвище збирають величезні донати. Всі чудово розуміють, якщо не буде цих прізвищ, не буде збиратися донати, то не буде фінансуватися певні потреби, окремих військових підрозділів», — зауважив експерт.

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До таких «цілей РФ» він також зарахував головного конструктора Fire Point, який останнім часом став медійним. На думку Івана Ступака, Денис Штіллерман перебуває на одній із найвищих сходинок у ворожих списках на ліквідацію.

Попри наявність таких планів у Кремля, українська контррозвідка успішно зриває більшість подібних спроб, вчасно попереджаючи ворожі акції. Водночас експерт нагадав про трагічний випадок дворічної давності в Голосіївському районі Києва, коли біля під’їзду було вбито полковника СБУ Вороніча. Тоді виконавців не змогли затримати живими — їх ліквідували на місці.

«На жаль, є план у Російської Федерації, завжди є задуми. І ще раз кажу, інша історія, що це їм не вдається. Слава Богу, поки що», — підсумував Іван Ступак.

Замах на Ігоря Оболєнського — останні новини

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 липня, у Харкові українські правоохоронці запобігли спробі замаху на командира 2-го корпусу НГУ «Хартія» полковника Ігоря Оболєнського.

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У ЗМІ також повідомили, що у зловмисника, який на вулиці міста Харкова намагався здійснити замах на командира 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» полковника Ігоря Оболєнського, не спрацювала зброя.

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