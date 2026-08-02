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Чоловік у Бразилії буквально за крок від смерті пережив моторошний інцидент під час потужної бурі.

Величезне дерево впало просто на тротуар, де він стояв, а слідом за ним обвалився й електричний стовп, пише Need To Know.

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Камери відеоспостереження зафіксували момент, коли пішохід дивом встиг відскочити та залишився живим.

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Надзвичайний випадок стався у Ріо-де-Жанейро. На відео з камер спостереження видно, як чоловік спокійно стоїть на тротуарі, навіть не підозрюючи про небезпеку позаду.

У цей момент через потужні пориви вітру велике дерево почало небезпечно нахилятися. За декілька секунд його вирвало із землі разом із бруківкою, після чого стовбур упав просто в бік пішохода.

Падаючи, дерево зачепило електричний стовп, який також почав падати просто на чоловіка.

Лише в останню секунду він помітив небезпеку й інстинктивно відскочив убік.

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Дерево та стовп пролетіли повз нього буквально за лічені сантиметри. Чоловік опинився серед гілок і впав на землю, однак майже одразу зміг підвестися.

Побачивши, що сталося, перехожі миттєво кинулися йому на допомогу.

За декілька секунд до трагедії дорогу встигли перейти сестра чоловіка Фабіана та ще одна жінка. Підвівшись на ноги, чоловік жестом показав сестрі, що з ним усе гаразд. Вона спостерігала за подіями з протилежного боку вулиці й була переконана, що брат не вижив.

Фабіана назвала його порятунок «справжнім дивом».

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Вона написала в Інтернеті: «Я перейшла дорогу всього за декілька секунд до цього. Коли я почула гуркіт і обернулася, то побачила свого брата, що лежав на землі, а на ньому лежало величезне дерево».

За її словами, пережите стало для неї справжнім шоком.

«Це було абсолютно жахливо. Я запанікувала й подумала, що він загинув. Але за мить я побачила, як він підвівся на ноги. Я впевнена, що Бог пильнував за ним і що його ангел-охоронець захистив його».

Негода, яка накрила штат Ріо-де-Жанейро, супроводжувалася поривами вітру швидкістю понад 100 км/год. Стихія повалила сотні дерев, спричинила масштабні перебої з електропостачанням, а також порушила роботу поїздів, метро й авіасполучення.

Попри те, що герой відео не дістав серйозних травм, для інших мешканців регіону наслідки бурі виявилися трагічними.

Нагадаємо, 29-річний завзятий курець помер після того, як відмовився від звички під час відпустки.

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