У Румунії на пляжі виявили уламок безпілотника

Правоохоронці огородили небезпечне місце / © Associated Press

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На пляжі румунського курортного Костінешті виявили фрагмент безпілотного літального апарата. Після знахідки правоохоронці оперативно обмежили доступ до частини узбережжя та встановили навколо підозрілого предмета безпечний периметр.

Про це повідомляє Digi24.

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Невідомий предмет помітили безпосередньо на березі. На місце прибули поліцейські та інші екстрені служби. Після попереднього огляду представники влади підтвердили, що виявлений фрагмент є частиною безпілотника.

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Уламок виявили неподалік від ділянки, де днем раніше вже виявляли дрон. Фахівці припускають, що нова знахідка може належати тому самому безпілотному апарату.

Нагадаємо, попередній інцидент стався 13 серпня біля дамби. Підозрілий об’єкт першими побачили відпочивальники, які звернулися до екстрених служб. Після цього до перевірки знахідки залучили фахівців Військово-морських сил Румунії.

Водолази-розміновувачі EOD ретельно обстежили знайдений фрагмент. Перевірка показала, що він не містив вибухових речовин і не становив піротехнічної загрози.

Правоохоронці продовжують стежити за ситуацією та обстежувати прибережну територію на випадок виявлення інших уламків.

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Також повідомлялося, що низка союзників планують посилити протиповітряну оборону на східному фланзі НАТО після падіння російського безпілотника на житловий будинок у румунському місті Галац.

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