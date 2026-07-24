Кабачковий пиріг із фетою та пармезаном: рецепт легкої літньої страви

Кабачковий пиріг із фетою та пармезаном instagram.com/ginie.healthylife / © Instagram

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Коли сезон кабачків у розпалі, саме час відійти від звичних оладок і рагу. Фудблогерка Eugenie Derousseau запропонувала простий рецепт ніжного кабачкового пирога, який поєднує соковиті овочі, вершковий сир, ароматну зелень і золотисту сирну скоринку. Він однаково смакує теплим і холодним.

Інгредієнти середні кабачки 2 шт. яйця 4 шт. кукурудзяний крохмаль або пшеничне борошно 70 г кисломолочний сир або густий натуральний йогурт 180 г сіль чорний перець спеції свіжий козячий сир або фета 150 г тертий пармезан 1 жменя свіжа петрушка (базилік або шніт-цибуля)

Кабачковий пиріг із фетою та пармезаном instagram.com/ginie.healthylife / © Instagram

Приготування

Насамперед натріть кабачки на великій тертці. Потім перекладіть їх у чистий кухонний рушник і добре відтисніть, щоб позбутися зайвої вологи. Саме цей крок допоможе отримати щільну та ніжну текстуру готового пирога. В окремій мисці збийте яйця, додайте сіль, перець, улюблені спеції та кисломолочний сир. Всипте кукурудзяний крохмаль (або борошно) та ретельно перемішайте до однорідності. Додайте до суміші кабачки та подрібнену свіжу зелень, після чого ще раз усе добре перемішайте. Перелийте масу у круглу форму для випікання діаметром приблизно 20 см. Зверху рівномірно розкришіть свіжий козячий сир або фету, а потім посипте тертим пармезаном. Випікайте у заздалегідь розігрітій до 180°C духовці 40–45 хв, поки верх не стане золотистим. Після випікання не поспішайте виймати пиріг із форми. Дайте йому повністю охолонути, лише тоді він добре триматиме форму під час нарізання. Подавати страву можна як теплою, так і холодною.

Кабачковий пиріг — ще один доказ того, що сезонні овочі легко можуть стати основою вишуканої страви.

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