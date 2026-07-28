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Світ
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Туреччина перекидає F-16 до кордонів Росії: яке завдання отримали винищувачі

Туреччина розмістить в Естонії п’ять винищувачів F-16, які з серпня до листопада братимуть участь у патрулюванні повітряного простору країн Балтії.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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F-16

F-16 / © Associated Press

Туреччина направить до Естонії п’ять винищувачів F-16 для участі в місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії. Літаки розмістять на авіабазі Емарі. Разом із ними до Естонії прибудуть 76 військовослужбовців 181-ї ескадрильї турецьких ВПС, відомої також як «Пантера».

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Турецький контингент виконуватиме завдання з серпня до листопада. Екіпажі перебуватимуть у цілодобовій готовності до реагування на можливі порушення повітряного простору та появу невпізнаних літальних апаратів.

Представник турецького командування пояснив, що патрулювання є мирною місією протиповітряної оборони під егідою НАТО. Її мета — захист повітряного простору Естонії, Латвії та Литви, які не мають власної винищувальної авіації.

Під час розгортання турецькі пілоти також братимуть участь у спільних операціях і навчаннях з іншими країнами Альянсу.

Один із пілотів, старший лейтенант Озмен, заявив, що для підтримання бойової готовності ескадрилья постійно проходить підготовку. За його словами, успішне виконання завдань залежить не лише від пілотів, а й від роботи техніків, диспетчерів, планувальників та іншого персоналу.

Що відомо про місію НАТО

Місія НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії діє з 2004 року, коли Естонія, Латвія та Литва вступили до Альянсу.

Винищувачі союзників по черзі розміщують у регіоні та утримують у цілодобовій готовності до швидкого реагування. Турецькі ВПС уже брали участь у цій місії раніше.

Нагадаємо, за даними джерел у британській розвідці, російський диктатор Володимир Путін планує кинути прямий виклик НАТО в найближчі кілька місяців. У Кремлі прагнуть перевірити рішучість нового уряду Великої Британії на чолі з Енді Бернемом, а також скористатися тим, що увага Дональда Трампа наразі прикута до ситуації навколо Ірану.

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