Ірина Федишин вдруге пішла під вінець: розкішне весілля, біла сукня, карета та відверті клятви

Ірина Федишин з чоловіком / © instagram.com/irynafedyshyn

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Українська співачка Ірина Федишин, яка святкує 20-ту річницю шлюбу з чоловіком Віталієм Човником, поділилася романтичними кадрами з їхнього особливого весілля.

З нагоди важливої дати подружжя публічно привітало одне одного. Артистка оприлюднила відео та світлини з церемонії, яку вони організували на честь однієї з річниць свого подружнього життя. Закохані вдруге стали під вінець і влаштували справжню казкову урочистість. Федишин постала в ефектній весільній сукні з довгим шлейфом, високим розрізом і пишними манжетами, а її чоловік обрав класичний чорний костюм. Атмосферу доповнила розкішна карета, що зробила святкування схожим на сцену з романтичної казки.

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«Вже сьогодні 20 років, як ми чоловік і дружина. Час летить, але найцінніше залишається незмінним — наше кохання, повага і бажання йти поруч, що б не трапилося», — звернулася Ірина до чоловіка.

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Ірина Федишин з чоловіком / © instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин з чоловіком / © instagram.com/irynafedyshyn

Під час повторної церемонії подружжя не відмовилося від жодної весільної традиції. На святі звучала жива музика, були дружки, букет нареченої та зворушливі освідчення в коханні. Як раніше розповідала співачка, саме тоді їй вдалося здійснити мрію про весілля, яке вона завжди хотіла.

«Дякую тобі за ці роки, за нашу сім’ю, за дітей, за кожен день разом. Люблю тебе», — зізналася Ірина Федишин чоловікові.

Ірина Федишин з чоловіком / © instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин з чоловіком / © instagram.com/irynafedyshyn

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин також показала архівні кадри, яким дійсно було її весілля з чоловіком 20 років тому.

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