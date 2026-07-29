"Справжній реактор!": Назар Задніпровський відверто розповів про докори та критику від дружини

Назар Задніпровський

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Український актор Назар Задніпровський відверто розповів про шлюб із дружиною Іриною та зізнався, за що вона найчастіше його критикує.

Народний артист України вже понад 18 років перебуває у щасливому шлюбі. Разом із дружиною Іриною вони виховують двох дітей — сина Михайла та доньку Юлію. Попри тривалі стосунки, подружжя досі не приховує, що має зовсім різні характери. За словами актора, саме це часто стає приводом для жартів у родині. Зокрема, дружині не до вподоби його неквапливість після виснажливих днів у театрі та на знімальному майданчику.

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«Я дуже уповільнений, люблю багато відпочивати та відсипатися, бо театр і зйомки забирають купу сил. Дружина критикує мене за мою „ведмежатність“, каже: „Ти повільний!“ — і намагається пришвидшити. Але я не лінивий. Просто працюю за принципом: або нічого не роблю, або роблю так, щоб було ідеально. Звісно, Ірині, як і будь-якій жінці, хочеться, щоб чоловік постійно діяв. Тож мені часом перепадає за те, що я сплю, як ведмідь узимку!"— зізнається зірка «Новому каналу».

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Назар Задніпровський з дружиною / © скриншот з відео

Втім, сам артист не приховує, що давно навчився цінувати темперамент своєї обраниці. Ба більше, він зізнається, що саме її життєва енергія та вміння залишатися оптимісткою надихають його навіть після багатьох років спільного життя. Каже, що із захопленням спостерігає за дружиною й досі.

«Я досі дивуюся її активності, вона — справжній реактор! Колись, коли ми одружувалися, я й сам був дуже швидким, але з роками все змінюється. Найбільше мене вражає її невичерпний позитив. Ірина набагато менший скептик, ніж я, вона вміє радіти життю. Я й сам постійно вчуся цього в неї, адже інакше в нашому сьогоденні можна з’їхати з глузду», — ділиться актор.

Назар Задніпровський з родиною

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