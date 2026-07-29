Командир замість фронту відправив 83 військових будувати собі віллу

83 солдати замість фронту — на будівництві маєтку: на Одещині затримали майора військової частини

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В Одеській області командир військової частини упродовж кількох місяців залучав підлеглих військовослужбовців до будівництва свого приватного будинку.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

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За його словами, під час обшуку у маєтку командира виявлено 83 військовослужбовців, які виконували будівельні роботи. Крім того, зловмисник використовував військовий вантажний транспорт для доставки будівельних матеріалів.

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«Йдеться не лише про незаконне використання державних ресурсів. Це відволікання військовослужбовців від виконання їхніх прямих обов’язків, що в умовах війни напряму впливає на боєготовність підрозділу», — наголосив генпрокурор.

Майора затримано. Йому повідомлено про підозру. За скоєне командирові загроує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Харківщині у лікарів, які «продавали інвалідність», виявили мільйони гривень.

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