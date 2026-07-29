Позбавили прав 20 років тому: матері загиблого захисника відмовили у виплаті, але суд вирішив інакше

Суд став на бік матері загиблого захисника / © pexels.com

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У Дніпрі спалахнув гучний юридичний спір між військовою частиною та матір’ю загиблого захисника України. Комісія офіційно відмовила жінці у призначенні одноразової грошової допомоги за полеглого сина, зіславшись на рішення про позбавлення її батьківських прав, винесене ще у 2006 році.

Про це пише «Судово-юридична газета» із посиланням на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

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Син позивачки мужньо боронив Україну і загинув під час виконання бойового завдання, після чого його мати звернулася до військової частини за отриманням належної за законом виплати. Оскільки військовослужбовець не залишив особистого розпорядження щодо розподілу цієї допомоги, жінка мала законне право на отримання коштів як один із найближчих родичів Героя.

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Чому військова частина відмовила

Комісія військової частини вирішила відмовити жінці у призначенні одноразової грошової допомоги. Підставою для такого жорсткого рішення стало старе рішення суду від 2006 року, згідно з яким позивачку свого часу було позбавлено батьківських прав щодо сина через ухилення від виконання батьківських обов’язків.

Військові посилалися на норми закону, які дозволяють не виплачувати допомогу особам, котрі за життя військовослужбовця ухилялися від виконання обов’язку щодо його утримання. Проте комісія не врахувала один надзвичайно важливий факт, який кардинально міняв всю суть цієї трагічної сімейної історії.

Позивачка категорично не погодилася з відмовою і надала суду інше судове рішення, ухвалене 2016 року. Відповідно до цього документа, жінку було офіційно поновлено в батьківських правах щодо сина, а отже на момент його загибелі вона вже мала повний юридичний статус матері.

Що вирішив суд

Суд ретельно проаналізував законодавство і став на бік матері. Аргументація суддів ґрунтувалася на тому, що закон гарантує право на допомогу батькам, якщо їхні батьківські права були поновлені на момент загибелі дитини. Оскільки позивачка поновила свої права задовго до початку повномасштабного вторгнення та загибелі сина, жодних законних перешкод для виплати не існувало.

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Окремо судді розібрали посилання військової частини на старий факт ухилення від утримання сина. Суд наголосив, що військова частина не надала жодних доказів того, що після поновлення в правах чи вже після досягнення сином повноліття у матері існував обов’язок щодо його утримання, від якого б вона злісно ухилялася.

Суд чітко зазначив, що саме на державний орган покладається обов’язок довести правомірність своєї відмови, а в цій справі військова частина цього зробити не спромоглася. Старе рішення про позбавлення прав не могло бути автоматичною підставою для відмови у виплаті за загиблого Героя.

Чи отримає мати гроші

Суд частково задовольнив позов матері загиблого Героя. Він визнав протиправним та скасував рішення військової частини про відмову у призначенні допомоги, а також зобов’язав Комісію повторно розглянути заяву жінки з урахуванням усіх правових висновків суду.

Водночас суд не став зобов’язувати військових одразу призначити чи виплатити одноразову грошову допомогу. Остаточне рішення про виплату повинна прийняти Комісія військової частини після нового, ретельного розгляду заяви, але тепер вона вже не має права ігнорувати факт поновлення матері в правах.

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Однак ця резонансна справа ще не завершена. Після ухвалення рішення судом першої інстанції військова частина подала апеляційну скаргу, яку розглядатимуть наступного місяця без виклику учасників.

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