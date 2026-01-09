ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
2130
Час на прочитання
1 хв

Виплати УБД від січня 2026 року: скільки отримають учасники бойових дій

Для учасників бойових дій держава встановлює гарантований мінімальний дохід, який не може бути нижчим за визначений законом рівень.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
УБД мають гарантовані виплати

УБД мають гарантовані виплати

Загальний розмір пенсії учасника бойових дій 2026 року не може бути меншим, ніж 210% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Право на виплати та пільги як УБД мають військовослужбовці, які отримали статус учасника бойових дій, передає ПФУ.

Щоб оформити виплати як УБД, у низці випадків потрібно подавати додаткові документи. Для пенсії УБД необхідно написати заяву і надати такий пакет документів:

  • паспорт

  • ідентифікаційний код

  • трудова книжка

  • документи про стаж (військовий квиток, дипломи, договори, довідки)

  • посвідчення УБД

  • довідка про безпосередню участь у бойових діях

  • довідка про заробітну плату

Заяву на призначення пенсії та документи можна подавати до територіального управління ПФУ за місцем проживання або фактичного перебування особисто або поштою, а також онлайн через портал ПФУ.

Окрім пенсії, УБД можуть розраховувати на одноразові виплати від держави. Зокрема, грошову допомогу виплачують з огляду на інвалідність через бойові дії. Також учасники бойових дій мають право на низку державних пільг, зокрема у сфері медицини, транспорту, праці, оплати комунальних послуг, а також на отримання земельної ділянки.

Раніше повідомлялося, що в Україні УБД мають гарантоване законом право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю до двох тижнів. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
2130
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie