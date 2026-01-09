Виплати УБД від січня 2026 року: скільки отримають учасники бойових дій

УБД мають гарантовані виплати

Загальний розмір пенсії учасника бойових дій 2026 року не може бути меншим, ніж 210% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Право на виплати та пільги як УБД мають військовослужбовці, які отримали статус учасника бойових дій, передає ПФУ.

Щоб оформити виплати як УБД, у низці випадків потрібно подавати додаткові документи. Для пенсії УБД необхідно написати заяву і надати такий пакет документів:

паспорт

ідентифікаційний код

трудова книжка

документи про стаж (військовий квиток, дипломи, договори, довідки)

посвідчення УБД

довідка про безпосередню участь у бойових діях

довідка про заробітну плату

Заяву на призначення пенсії та документи можна подавати до територіального управління ПФУ за місцем проживання або фактичного перебування особисто або поштою, а також онлайн через портал ПФУ.

Окрім пенсії, УБД можуть розраховувати на одноразові виплати від держави. Зокрема, грошову допомогу виплачують з огляду на інвалідність через бойові дії. Також учасники бойових дій мають право на низку державних пільг, зокрема у сфері медицини, транспорту, праці, оплати комунальних послуг, а також на отримання земельної ділянки.

Раніше повідомлялося, що в Україні УБД мають гарантоване законом право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю до двох тижнів. Більше про це читайте у новині.