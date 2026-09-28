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ТСН у соціальних мережах

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96

Росіяни атакували в Києві Національну академію наук України: палає пожежа

Росіяни атакували в Києві Національну академію наук України: палає пожежа

Росіяни атакували в Києві Національну академію наук України: палає пожежа

Під час російської атаки 28 вересня у Києві зафіксовано влучання ворожих безпілотників в Оболонському, Шевченківському та Дарницькому районах. У центрі міста, в Шевченківському районі, через удар загорілася будівля Національної академії наук України, люди рятуються через вікна. За даними голови Шевченківської РДА, на місці є загиблі та травмовані, працюють екстрені служби.

Дата публікації
Кількість переглядів
96

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