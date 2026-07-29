Патріарх РПЦ Кирило написав книжку про користь від війни

Патріарх РПЦ Кирило / © Associated Press

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Патріарх Російської православної церкви Кирило (Володимир Гундяєв), який від початку повномасштабного вторгнення послідовно виправдовує російську агресію проти України, вирішив піти далі й видав книгу, присвячену «метафізиці війни».

Як повідомляє The Moscow Times, нове видання під назвою «Війна. За межами видимих причин і наслідків» фактично пропонує духовно-філософське виправдання для війни, перемога в якій описана як «особлива місії» Росії.

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За інформацією видання, у своїй книжці глава РПЦ стверджує, що результат воєн «визначається богом», а перемагає «той, хто перебуває на боці світла».

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В анотації також зазначається, що війна має «спокутувальне значення», пов’язана з «метафізичними рубежами і цілепокладанням Росії», а також містить роздуми про «расовий аспект війни».

Біснуватий автор цієї псевдорелігійної книжки переконує, що російський народ «має силу перемагати» і не повинен «ухилятися від історичного обов’язку бути переможцями». При цьому він пропонує розглядати поняття жертовності, патріотизму, подвигу та перемоги крізь «особливий духовний» погляд.

The Moscow Times нагадує, що Кирило є одним із найактивніших релігійних публічних прихильників війни Росії проти України.

У різний час він цинічно заявляв, що російські окупанти в Україні не порушують заповідь «Не вбий», називав Володимира Путіна «прикладом доброго християнина», закликав дякувати богові за час його правління, а також запевняв учасників війни в Україні, що загибель на полі бою принесе їм спасіння.

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Через підтримку російської агресії країни Європейського Союзу неодноразово порушували питання про запровадження персональних санкцій проти очільника РПЦ, однак відповідного рішення досі не ухвалено.

Нагадаємо, у Кремлі, схоже, вирішили остаточно закріпити за президентом РФ Володимиром Путіним статус не просто незмінного глави держави, а «богообраного» правителя. Черговим підтвердженням цього стала заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який фактично пояснив прихід Путіна до влади не політичними процесами, а «божественним задумом».

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