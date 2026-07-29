Патриарх РПЦ Кирилл написал книгу о пользе войны

Патриарх РПЦ Кирилл / © Associated Press

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Патриарх Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев), который с самого начала полномасштабного вторжения последовательно оправдывает российскую агрессию против Украины, решил пойти дальше и издал книгу, посвященную «метафизике войны».

Как сообщает The Moscow Times, новая книга под названием «Война. За пределами видимых причин и последствий» фактически предлагает духовно-философское оправдание войны, победа в которой описывается как «особая миссия» России.

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По информации издания, в своей книге глава РПЦ утверждает, что исход войн «определяется Богом», а побеждает «тот, кто стоит на стороне света».

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В аннотации также отмечается, что война имеет «искупительное значение», связана с «метафизическими рубежами и целями России», а также содержит размышления о «расовом аспекте войны».

Безумный автор этой псевдорелигиозной книги утверждает, что русский народ «обладает силой побеждать» и не должен «уклоняться от исторического долга быть победителями». При этом он предлагает рассматривать понятия самопожертвования, патриотизма, подвига и победы через «особую духовную» призму.

Издание «The Moscow Times» напоминает, что Кирилл является одним из самых активных религиозных публичных сторонников войны России против Украины.

В разное время он цинично заявлял, что российские оккупанты в Украине не нарушают заповедь «Не убий», называл Владимира Путина «примером хорошего христианина», призывал благодарить Бога за время его правления, а также уверял участников войны в Украине, что гибель на поле боя принесет им спасение.

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В связи с поддержкой российской агрессии страны Европейского Союза неоднократно поднимали вопрос о введении персональных санкций в отношении главы РПЦ, однако соответствующее решение до сих пор не принято.

Напомним, в Кремле, судя по всему, решили окончательно закрепить за президентом РФ Владимиром Путиным статус не просто бессменного главы государства, а «богоизбранного» правителя. Очередным подтверждением этого стало заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который фактически объяснил приход Путина к власти не политическими процессами, а «божественным замыслом».

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