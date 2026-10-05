ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
300
Час на прочитання
2 хв

Зеленський зробив заяву про нові удари по Росії: що відомо

Володимир Зеленський визначив нові завдання для далекобійних операцій.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Україна готує нові далекобійні удари по Росії та узгодила з партнерами чіткі терміни постачання зброї. Зокрема, йдеться про снаряди для F-16, гроші на виробництво українських дронів і ракет, а також спільні оборонні проєкти з Європою.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Нові далекобійні удари України по Росії: що заявив Зеленський

Під час спеціальної наради з керівництвом Міністерства оборони та дипломатами Офісу Президента глава держави окремо зупинився на питанні далекобійних ударів по російських об’єктах.

«Окремо обговорили з Євгенієм Хмарою та Михайлом Драпатим реалізацію наших далекобійних операцій. Нові завдання по далекобійності теж визначені», — заявив Володимир Зеленський.

Президент також обговорив із командою точні терміни постачання зброї від союзників. За його словами, усі домовленості вже чітко узгоджені, а Україна щодня домовляється про нові обсяги допомоги.

Зеленський розповів, що нові домовленості передбачають боєприпаси для F-16, додаткове фінансування для українських ракет і дронів, а також спільні виробництва з Європою. Він наголосив, що очікує вчасного виконання всіх постачань.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди відповідатиме на російські обстріли. Він наголосив: якщо Росія атакує українську цивільну інфраструктуру, зокрема мости в Києві, ЗСУ битимуть у відповідь по російській військовій логістиці, зокрема по Кримському мосту.

Окрім цього, Україна планує одночасно посилювати кілька компонентів протиповітряної оборони — винищувальну авіацію, забезпечення F-16 боєприпасами, дрони-перехоплювачі, малі ракети та турельні системи.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie