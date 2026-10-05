Зеленський зробив заяву про нові удари по Росії: що відомо

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Україна готує нові далекобійні удари по Росії та узгодила з партнерами чіткі терміни постачання зброї. Зокрема, йдеться про снаряди для F-16, гроші на виробництво українських дронів і ракет, а також спільні оборонні проєкти з Європою.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Нові далекобійні удари України по Росії: що заявив Зеленський

Під час спеціальної наради з керівництвом Міністерства оборони та дипломатами Офісу Президента глава держави окремо зупинився на питанні далекобійних ударів по російських об’єктах.

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«Окремо обговорили з Євгенієм Хмарою та Михайлом Драпатим реалізацію наших далекобійних операцій. Нові завдання по далекобійності теж визначені», — заявив Володимир Зеленський.

Президент також обговорив із командою точні терміни постачання зброї від союзників. За його словами, усі домовленості вже чітко узгоджені, а Україна щодня домовляється про нові обсяги допомоги.

Зеленський розповів, що нові домовленості передбачають боєприпаси для F-16, додаткове фінансування для українських ракет і дронів, а також спільні виробництва з Європою. Він наголосив, що очікує вчасного виконання всіх постачань.

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Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди відповідатиме на російські обстріли. Він наголосив: якщо Росія атакує українську цивільну інфраструктуру, зокрема мости в Києві, ЗСУ битимуть у відповідь по російській військовій логістиці, зокрема по Кримському мосту.

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Окрім цього, Україна планує одночасно посилювати кілька компонентів протиповітряної оборони — винищувальну авіацію, забезпечення F-16 боєприпасами, дрони-перехоплювачі, малі ракети та турельні системи.

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