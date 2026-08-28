"У нас була проблема": Люленов назвав причину розриву з дівчиною та як намагався відновити стосунки

Іван Люленов / © instagram.com/ivanliulenov

Реклама

Гуморист та співак Іван Люленов прокоментував свій розрив із дівчиною, танцівницею Лізою.

Парочка будувала серйозні стосунки протягом трьох років. Вони жили під одним дахом та багато чого пройшли разом. Однак їхня романтична історія не склалась. Іван Люленов в інтерв’ю Маші Єфросиніній говорить, що в стосунках виникла проблема. Пара намагалась її вирішити, пробувала далі будувати спільне життя, однак їм це не вдалося.

Реклама

«В якійсь мірі повпливала війна, що не вистачає ресурсів на пошуки якихось рішень. Але ми шукали, займались. Я називаю це не склалось. Ми намагались! У нас була проблема, ми вирішували, намагались, пробували ще раз і ще раз. На жаль, не склалось, розійшлися», — говорить виконавець.

Реклама

Іван Люленов із колишньою дівчиною

Іван Люленов не приховує, що спочатку йому розрив дався складно. Аби відновитися після розставання, артист з головою пішов у творчість. Згодом гуморист відпустив всі образи. Зараз він спілкується з колишньою обраницею та підтримує дружні стосунки. Комік говорить, що Ліза все ж таки не чужа йому людина і він вдячний їй за роки, що вони були разом.

«Ми спілкуємося. Це було складно на початку. Ну, розійшлись, кожен будує своє життя, боляче проживає. Я пішов у творчість, вона пішла у свою творчість. Але це близька для мене людина, це перші мої такі тривалі стосунки. Якась проблема станеться, я їй допоможу, якщо треба. Ми поступово нормально спілкувались, Ліза навіть знялась у моєму кліпі», — запевняє артист.

Іван Люленов із колишньою дівчиною / © instagram.com/ivanliulenov

Зараз Іван Люленов не перебуває в стосунках. Гуморист не приховує, що йому складно зблизитися з іншою людиною. Тим не менш, у майбутньому артист щиро хоче налагодити особисте життя та створити сім’ю.

«Нових стосунків немає. Є складність, щось не розумію я. Але я відкритий. Але для мене це важливо, я хочу сім’ю, дім, дітей, але це має статися органічно», — додав співак.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно акторка Римма Зюбіна шокувала, що розлучилась із чоловіком-режисером. Пара понад 32 роки перебувала в шлюбі.

Новини партнерів