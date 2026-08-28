Борщ вийде вишуканим, насиченим та ароматним: додайте цю спецію замість лаврового листу

Що додати в борщ замість лаврового листу / © Pexels

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Багато хто готує борщ за звичним рецептом і наприкінці обов’язково кидає в каструлю кілька лаврових листків. Проте ця спеція подобається не всім: іноді її аромат виходить занадто різким і перебиває смак овочів. Якщо хочеться зробити борщ більш вишуканим, насиченим і пряним, варто звернути увагу на кмин звичайний. Цю доступну спецію використовують у різних рецептах борщу. Кмин має виразний теплий аромат із легкими анісовими, горіховими та житніми нотками. Він особливо вдало поєднується з буряком, капустою, морквою, цибулею та кислинкою, яка є важливою частиною смаку борщу.

Чому варто додати в борщ саме кмин

Кмин не просто надає страві нового запаху. Він допомагає зробити смак більш багатогранним і вишуканим, додаючи класичному борщу несподіваної пряної нотки.

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Відомі кулінарні рецепти пропонують додавати кмин до овочевої основи ще під час обсмажування. Так спеція встигає розкрити свій аромат, а борщ набуває більш глибокого смаку. Саме цей трюк використовують професійні кухарі.

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Головне — не перестаратися. Кмин має досить сильний аромат, тому на велику каструлю борщу цілком достатньо половини чайної ложки або приблизно однієї чайної ложки залежно від об’єму та ваших смакових уподобань.

Як правильно додавати кмин до борщу

Найкраще брати цілі насінини кмину. Перед використанням їх можна злегка прогріти на сухій сковороді протягом кількох секунд — лише до появи характерного аромату. Після цього кмин додають до цибулі та інших овочів під час приготування засмажки.

Можна також трохи потовкти насіння в ступці. У такому разі аромат буде ще виразнішим, тому кількість спеції краще зменшити.

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